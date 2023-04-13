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Купить земельный участок в Валенсии, Испания

223 объекта найдено
Земельные участкив Senija, Испания
Земельные участки
Senija, Испания
€ 180,000
Постройте дом своей мечты на большом участке, с открытым видом на горы, в естественной и час…
Земельные участкив Аликанте, Испания
Земельные участки
Аликанте, Испания
1 227 м²
€ 588,000
Участок с собственностью. 2 участка по 600 м2 каждый можно разделить. Рядом с полем для голь…
Земельные участкив Mutxamel, Испания
Земельные участки
Mutxamel, Испания
€ 250,000
For sale urban plot of 2.184 m2, in Urb La Huerta For sale plot of urban land with 2,184 …
Земельные участкив Mutxamel, Испания
Земельные участки
Mutxamel, Испания
1 749 м²
€ 550,000
Продаётся земля под застройку в Mutxamel в районе Mutxamel. Общая площадь 1749.00 м2, участо…
Земельные участкив Riba-roja de Turia, Испания
Земельные участки
Riba-roja de Turia, Испания
€ 825,000
Земельный участок с видом на озеро в районе El Bosc, площадь 2018 м2 возможность постройки …
Земельные участкив Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Земельные участки
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
€ 35,000
Участок на городской земле в городке Лос Монтесинос в Аликанте. Он расположен в новом районе…
Земельные участкив Dehesa de Campoamor, Испания
Земельные участки
Dehesa de Campoamor, Испания
€ 1,800,000
Участок на первой линии в Кабо Роиг , Ориуэла Коста . Кабо Роиг - это жилой район в Ориуэла …
Земельные участкив Almoradi, Испания
Земельные участки
Almoradi, Испания
€ 145,800
Большая земля, в уникальном и особенном анклаве и по непревзойденной цене. Большой городской…
Земельные участкив Orihuela, Испания
Земельные участки
Orihuela, Испания
€ 84,000
Этот участок площадью 2300 м2 на окраине Бенехусара между Аликанте и Мурсией расположен в оч…
Земельные участкив Catral, Испания
Земельные участки
Catral, Испания
€ 126,000
Участок 13 549 м2 в Катрале (Аликанте) в окружении домов, хорошо связан с шоссе, возможность…
Земельные участкив el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
Земельные участки
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Испания
€ 65,000
Участок 12 000 м2 с возможностью строительства, у подножия дороги из Ондон-де-лас-Ньевес в О…
Земельные участкив l Alfas del Pi, Испания
Земельные участки
l Alfas del Pi, Испания
€ 210,000
Угловой участок тысяча три сотки, на котором можно построить один-два дома. Участок располо…
Земельные участкив la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Земельные участки
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4 800 м²
€ 1
Два смежных участка в саду Орчета, один площадью 3100 м2, а другой площадью 1680 м2, располо…
Земельные участкив Эльче, Испания
Земельные участки
Эльче, Испания
€ 35,000
Участок прямоугольный и ровный, огорожен по периметру и с автоматическими воротами на въезде…
Земельные участкив Кальпе, Испания
Земельные участки
Кальпе, Испания
€ 210,000
Плоский участок в жилом районе Кальпе, хорошо расположенный, юго-западной ориентации, готов …
Земельные участкив Кальпе, Испания
Земельные участки
Кальпе, Испания
€ 230,000
Ржавый земли вблизи Calpe всего в 1 км. от входа кольцевой в Lleus, хорошая связь с мощеным …
Земельные участки 1 спальняв Дения, Испания
Земельные участки 1 спальня
Дения, Испания
1 ванных комнат 300 м²
€ 80,000
Городская земля на продажу в урбанизации Les Rotes в Дении. Жилой дом можно построить до 3-х…
Земельные участки 3 спальнив Dehesa de Campoamor, Испания
Земельные участки 3 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
4 Количество комнат 4 ванных комнат 255 м² Количество этажей 2
€ 367,500
Предлагаем участок земли площадью 703 кв.м.Участок продается с готовым согласованным проекто…
Земельные участкив Altea, Испания
Земельные участки
Altea, Испания
€ 350,000
ОписаниеLand-Plot for sale in Altea!Price: 350.000 €Property size: 1.520 m2It is a plot of 1…
Земельные участкив Busot, Испания
Земельные участки
Busot, Испания
€ 85,000
Продажа сельскохозяйственной земли площадью более 26.000 м2. Он расположен менее чем в 5 мин…
Земельные участкив Dehesa de Campoamor, Испания
Земельные участки
Dehesa de Campoamor, Испания
€ 1,100,000
Продается участок земли для застройки в Кабо Роиг на второй линии и с видом на море …
Земельные участкив Villa Martin, Испания
Земельные участки
Villa Martin, Испания
€ 350,000
Продается участок на первой линии поля для гольфа Villamartin Участок находится в …
Земельные участкив Dehesa de Campoamor, Испания
Земельные участки
Dehesa de Campoamor, Испания
€ 650,000
Продается большой участок под застройку в Кампоаморе, на побережье Коста Бланка, в нескольки…
Земельные участкив Эльче, Испания
Земельные участки
Эльче, Испания
€ 140,000
Земля под застройку в Эльче ID D12635
Земельные участкив Эльче, Испания
Земельные участки
Эльче, Испания
€ 60,000
Земля под застройку в Эльче ID D12226
Земельные участкив Эльче, Испания
Земельные участки
Эльче, Испания
€ 68,250
Земля под застройку в Эльче ID D12502
Земельные участкив Aspe, Испания
Земельные участки
Aspe, Испания
€ 99,500
Земля под застройку в Аликанте ID D12636
Земельные участкив Aspe, Испания
Земельные участки
Aspe, Испания
€ 69,500
Земля под застройку в Аликанте ID D12655
Земельные участкив Эльче, Испания
Земельные участки
Эльче, Испания
€ 105,000
Земля под застройку в Эльче ID D12778
Земельные участкив Las Escalericas, Испания
Земельные участки
Las Escalericas, Испания
€ 179,900
Продаётся коммерческое помещение в Ориуэла Косте в районе Las Filipinas. Общая площадь 0.00 …

Недвижимость в Валенсии: выгодное капиталовложение для иностранцев

Наряду с Мадридом и Барселоной, Валенсия считается важным туристическим центром Испании. Ежемесячно сюда приезжают тысячи иностранцев, чтобы провести время на знаменитых пляжных зонах и посетить многочисленные заповедники. Мягкий средиземноморский климат и отличная погода позволяют приятно и с пользой проводить время в испанском городе в течение всего года. Особенно благоприятным для посещения курорта считается период с марта по ноябрь, когда столбик термометра держится в районе 30 градусов тепла.

Достопримечательности Валенсии

Испанский город славится большим количеством объектов, имеющих историческую и культурную значимость. Одна из самых посещаемых достопримечательностей — местный кафедральный Собор, где хранится чаша Святого Грааля. Не меньший интерес у туристов вызывает валенсийский Музей корриды и центральная площадь Старой Девы, окруженная апельсиновыми деревьями и фонтанами.

Кому подойдет купить недвижимость в Валенсии?

Приобретение жилья в испанском городе может стать выгодным капиталовложением для всех иностранцев. Преимущества покупки недвижимости в Валенсии очевидны:

  • купленную квартиру или дом можно круглогодично сдавать в аренду туристам, что поможет уже через 5-7 лет окупить стоимость жилья;
  • вся недвижимость в Валенсии регулярно растет в стоимости на 10-15% в год. При таком скачке цен можно выгодно перепродать апартаменты через несколько лет;
  • на содержание жилья в Валенсии установлен невысокий налог — всего 0,4-1,1% от стоимости «квадратов». Это намного меньше, чем в других европейских государствах.

Стоимость жилья в Валенсии

Цены на недвижимость в испанском городе сильно варьируются. На стоимость влияют такие нюансы, как класс жилья в Валенсии, местонахождение апартаментов по отношению к морю и другие факторы. В среднем цены на недвижимость составляют порядка 3-4 тысяч евро за кв. метр — за эти деньги можно купить фешенебельную виллу с собственным бассейном и выходом к морю.

Значительно дешевле жилье в Валенсии представлено в многоэтажных домах. Например, однокомнатную квартиру со средним ремонтом можно приобрести по цене 1-1,5 тысячи евро за кв. метр. В целом, несмотря на возросшие тарифы за последние годы, стоимость недвижимости в Валенсии считается средней по стране.

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