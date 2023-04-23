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Realting.com
Испания
Валенсия
Аликанте
Вега-Баха-дель-Сегура
Orihuela
Земельные участки в Orihuela, Испания
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17 объектов найдено
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Земельные участки
Dehesa de Campoamor, Испания
€ 1,800,000
Участок на первой линии в Кабо Роиг , Ориуэла Коста . Кабо Роиг - это жилой район в Ориуэла …
Земельные участки
Orihuela, Испания
€ 84,000
Этот участок площадью 2300 м2 на окраине Бенехусара между Аликанте и Мурсией расположен в оч…
Земельные участки 3 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
4 Количество комнат
4 ванных комнат
255 м²
Количество этажей 2
€ 367,500
Предлагаем участок земли площадью 703 кв.м.Участок продается с готовым согласованным проекто…
Земельные участки
Dehesa de Campoamor, Испания
€ 1,100,000
Продается участок земли для застройки в Кабо Роиг на второй линии и с видом на море …
Земельные участки
Dehesa de Campoamor, Испания
€ 650,000
Продается большой участок под застройку в Кампоаморе, на побережье Коста Бланка, в нескольки…
Земельные участки
Villa Martin, Испания
€ 350,000
Продается участок на первой линии поля для гольфа Villamartin Участок находится в …
Земельные участки
Dehesa de Campoamor, Испания
€ 1,900,000
Большой участок рядом с морем на продажу в Кабо Роиг, Ориуэла Коста. Этот участок расп…
Земельные участки
Dehesa de Campoamor, Испания
€ 1,000,000
Предлагаем участок площадью 368 кв.м. в Ориуэла Коста. Расположен на второй линии от моря в …
Земельные участки
Orihuela, Испания
1 300 м²
€ 5,000,000
Испания Коста Дорада г.Виланова-и-ла-Желтру Участок рядом с пляжем …
Земельные участки
Orihuela, Испания
5 000 м²
€ 8,500,000
Испания Коста Брава Участок под отель 5* Великол…
Земельные участки
Orihuela, Испания
12 700 м²
€ 6,000,000
Испания Коста Дорада провинция Таррагона Земля под отель &…
Земельные участки 4 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
5 Количество комнат
4 ванных комнат
330 м²
€ 2,000,000
В продаже большой участок площадью 1270 м2 на первой линии с видом на море в Кабо Роиг, Ориу…
Земельные участки 4 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
270 м²
€ 1,475,000
Исключительная возможность построить виллу в первой линии от пляжа в Кабо Роиг. В…
Земельные участки 4 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
420 м²
€ 1,300,000
Виллы по Вашему размеру в Кабо Роиг. Это возможность постройки частной виллы по сво…
Земельные участки
Villa Martin, Испания
€ 4,500,000
Участок площадью 8.600 м2 в Вийямартин. Находится рядом с интернациональной школой ";…
Земельные участки 3 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
220 м²
€ 645,000
Дом в Кабо Роиг , на побережье Ориуэла Коста в южной чати Коста Бланки, находится…
Земельные участки
Dehesa de Campoamor, Испания
€ 645,000
Сюжеты в Кабо Роид, я вкратце объясню здания, которые можно сделать в каждом. Участок 111 в …
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