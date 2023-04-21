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Земельные участки в Марина-Альта, Испания

35 объектов найдено
Земельные участки в Senija, Испания
Земельные участки
Senija, Испания
€ 180,000
Постройте дом своей мечты на большом участке, с открытым видом на горы, в естественной и час…
Земельные участки в Кальпе, Испания
Земельные участки
Кальпе, Испания
€ 220,000
Плоский участок в жилом районе Кальпе, хорошо расположенный, юго-западной ориентации, готов …
Земельные участки в Кальпе, Испания
Земельные участки
Кальпе, Испания
€ 230,000
Ржавый земли вблизи Calpe всего в 1 км. от входа кольцевой в Lleus, хорошая связь с мощеным …
Земельные участки 1 спальня в Дения, Испания
Земельные участки 1 спальня
Дения, Испания
1 ванных комнат 300 м²
€ 80,000
Городская земля на продажу в урбанизации Les Rotes в Дении. Жилой дом можно построить до 3-х…
Земельные участки в Дения, Испания
Земельные участки
Дения, Испания
€ 700,000
Превосходная возможность осуществить свои мечты! Участок с прекрасной локацией!
Земельные участки в Xabia Javea, Испания
Земельные участки
Xabia Javea, Испания
€ 5,500,000
В настоящее время существует план под строительство отеля. Прекрасная возможность воплотить …
Земельные участки в Teulada, Испания
Земельные участки
Teulada, Испания
€ 4,500,000
Прекрасный участок со всеми полученными разрешениями! Фантастический вид на море! Рядом бере…
Земельные участки в Кальпе, Испания
Земельные участки
Кальпе, Испания
€ 262,500
Очень большой участок с панорамным видом на море и гору Пеньон-де-Ифач.На участке есть полур…
Земельные участки в Кальпе, Испания
Земельные участки
Кальпе, Испания
€ 440,000
Великолепный участок! Отличный район! В шаговой доступности развитая инфраструктура и море, …
Земельные участки в Кальпе, Испания
Земельные участки
Кальпе, Испания
€ 440,000
Отличная возможность посторить недвижимость своей мечты!
Земельные участки в Кальпе, Испания
Земельные участки
Кальпе, Испания
€ 1,200,000
Уникальная возможность! Большой земельный участок рядом с морем в прекрасном городе Кальпе.О…
Земельные участки 4 спальни в Xabia Javea, Испания
Земельные участки 4 спальни
Xabia Javea, Испания
1 ванных комнат 120 м² Количество этажей 1
€ 1,000,000
Предлагаем участок под строительство частного дома с восхитительным видом на Средиземное мор…
Земельные участки в Кальпе, Испания
Земельные участки
Кальпе, Испания
€ 249,000
Предлагаем участок под строительство с видом на море, всего в 2 км от города Кальпе, в 2,5 к…
Земельные участки в Кальпе, Испания
Земельные участки
Кальпе, Испания
€ 199,000
Предлагаем земельный участок с потрясающими видами на море, горы и город под строительство ч…
Земельные участки в Кальпе, Испания
Земельные участки
Кальпе, Испания
€ 249,000
Предлагаем землю с потрясающими видами на море, горы и город под строительство частного дома…
Земельные участки в Кальпе, Испания
Земельные участки
Кальпе, Испания
€ 299,000
Предлагаем землю под строительство частного дома с потрясающими видами на море, горы и город…
Земельные участки в Teulada, Испания
Земельные участки
Teulada, Испания
€ 226,250
Предлагаем вам 3 участка расположенных на окраине Морайра.Довольно хорошие площади земли с в…
Земельные участки в Teulada, Испания
Земельные участки
Teulada, Испания
€ 304,125
Участок земли с южной ориентацией в районе Бенимейт.Эта площадь земли осталась, одна из немн…
Земельные участки в Teulada, Испания
Земельные участки
Teulada, Испания
€ 140,000
Участок для продажи в долине города Бенитачель.Уникальное расположение - всего в 1 км от суп…
Земельные участки в Teulada, Испания
Земельные участки
Teulada, Испания
€ 900,000
ПРЕКРАСНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ИНВЕСТИРОВАНИЯ.9108 м2 земли с предварительным проектом, где можно по…
Земельные участки 4 спальни в Xabia Javea, Испания
Земельные участки 4 спальни
Xabia Javea, Испания
4 ванных комнат 346 м²
€ 634,150
Предлагаем вам участок земли с проектом виллы в современном стиле.Цокольный этаж - 140 м2 (г…
Земельные участки в Xabia Javea, Испания
Земельные участки
Xabia Javea, Испания
€ 175,000
Земельный участок в роскошной урбанизации, расположенной вблизи дороги, ведущей к маяку "Cab…
Земельные участки в Кальпе, Испания
Земельные участки
Кальпе, Испания
€ 1,200,000
Участок в относительно молодом элитной урбанизации Маскарат, где горные кряжи, опоясывающие …
Земельные участки в Xabia Javea, Испания
Земельные участки
Xabia Javea, Испания
€ 1,700,000
Участок под застройку на берегу моря в тихом и спокойном районе Хавеи.Этот участок вы можете…
Земельные участки в Xabia Javea, Испания
Земельные участки
Xabia Javea, Испания
€ 1,995,000
Участок под застройку на берегу моря в тихом и спокойном районе Хавеи - Кабо де ла Нао.Земля…
Земельные участки в Xabia Javea, Испания
Земельные участки
Xabia Javea, Испания
€ 1,075,000
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Земельные участки в Кальпе, Испания
Земельные участки
Кальпе, Испания
€ 690,000
Этот участок вы можете купить и построить недвижимость с участием нашей компании. На строите…
Земельные участки в Бениса, Испания
Земельные участки
Бениса, Испания
€ 298,000
Прекрасный участок расположен в 200 метрах от прекрасного пляжа Кала Пинец и в 400 метрах от…
Земельные участки в Кальпе, Испания
Земельные участки
Кальпе, Испания
203 м²
€ 3,200,000
Настоящее предложение также может рассматриваться как вариант приобретения участка с домом п…
Земельные участки в Бениса, Испания
Земельные участки
Бениса, Испания
€ 1,800,000
Этот участок вы можете купить и построить недвижимость с участием нашей компании. На строите…
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