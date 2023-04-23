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Земельные участки в Алаканти, Испания

16 объектов найдено
Земельные участки в Аликанте, Испания
Земельные участки
Аликанте, Испания
1 227 м²
€ 588,000
Участок с собственностью. 2 участка по 600 м2 каждый можно разделить. Рядом с полем для голь…
Земельные участки в Mutxamel, Испания
Земельные участки
Mutxamel, Испания
€ 250,000
For sale urban plot of 2.184 m2, in Urb La Huerta For sale plot of urban land with 2,184 …
Земельные участки в Mutxamel, Испания
Земельные участки
Mutxamel, Испания
1 749 м²
€ 550,000
Продаётся земля под застройку в Mutxamel в районе Mutxamel. Общая площадь 1749.00 м2, участо…
Земельные участки в Busot, Испания
Земельные участки
Busot, Испания
€ 85,000
Продажа сельскохозяйственной земли площадью более 26.000 м2. Он расположен менее чем в 5 мин…
Земельные участки в Mutxamel, Испания
Земельные участки
Mutxamel, Испания
2 300 м²
€ 259,822
Строительный участок площадью 2300 м² в городе Тангел недалеко от Аликанте . Тихое место с в…
Земельные участки в Sant Joan d Alacant, Испания
Земельные участки
Sant Joan d Alacant, Испания
€ 640,000
Земельный участок с коэффициентом застройки 25%, расположен на первой линии моря.Имеется раз…
Земельные участки в el Campello, Испания
Земельные участки
el Campello, Испания
€ 750,000
Превосходное предложение с собственным спуском к Средиземному морю.В стоимость входит старенький дом
Земельные участки в Аликанте, Испания
Земельные участки
Аликанте, Испания
236 м²
€ 750,000
Предлагаем два земельных участка на побережья Средиземного моря.Здесь вы сможете построить л…
Земельные участки в el Campello, Испания
Земельные участки
el Campello, Испания
€ 3,200,000
Продается городской участок в Эль-Кампельо, рядом с Плайя-Сан-Хуан, в районе полного расшире…
Земельные участки в Sant Joan d Alacant, Испания
Земельные участки
Sant Joan d Alacant, Испания
€ 880,000
Можно построить апартаменты, бунгало или около 10 отдельно стоящих домов с частным бассейном…
Земельные участки в Sant Joan d Alacant, Испания
Земельные участки
Sant Joan d Alacant, Испания
€ 495,000
Продается промышленный участок в привилегированном районе Кампельо.Участок солнечный, требуе…
Земельные участки в el Campello, Испания
Земельные участки
el Campello, Испания
€ 500,000
Предлагаем прекрасно расположенный земельный участок, всего в 1 м от моря в урбанизации Кове…
Земельные участки в el Campello, Испания
Земельные участки
el Campello, Испания
236 м²
€ 750,000
Земельные участки на первой линии моря в районе Вента Лануса.К вашим услугам два хороших уча…
Земельные участки 2 спальни в Sant Joan d Alacant, Испания
Земельные участки 2 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
1 ванных комнат 450 м²
€ 300,000
Шикарная меблированная вилла.Имеется вся необходимая бытовая техника: холодильник, стиральна…
Земельные участки в Sant Joan d Alacant, Испания
Земельные участки
Sant Joan d Alacant, Испания
€ 550,000
Прекрасный участок расположен на первой линии моря. Имеется возможность построить дом площад…
Земельные участки в Sant Joan d Alacant, Испания
Земельные участки
Sant Joan d Alacant, Испания
€ 269,000
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