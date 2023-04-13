Купить земельный участок в Андалусии, Испания

Недвижимость в Андалусии: что выбрать для покупки

Большинство переезжающих на ПМЖ в Испанию рано или поздно начинает интересоваться недвижимостью в Андалусии. Причина тому — очевидные преимущества этого региона: мягкий климат, близость моря, развитая экономика, достойный уровень медицины и образования. Кроме того, и налоги, и цены на жилье в Андалусии намного ниже, чем в Каталонии или в Мадриде, а уровень жизни столь же высок.

Где купить недвижимость в Андалусии: лучшие направления

Эксперты делят недвижимость в Андалусии на два направления:

Популярное, в которое входят Марбелья, Альмуньекар, Нерха, Фуэнхирола, Вальдевакерос и Эстепона.

Перспективное. К нему относят Малагу, Торремалинос, Сотогранде и прибрежные районы Саары.

Территории обоих направлений расцениваются как благоприятные для основания и ведения бизнеса. Кроме того, во всех этих городах можно найти элитное жилье, дающее право на получение ВНЖ.

Основные виды жилой недвижимости

Чтобы выгодно купить недвижимость в Андалусии, стоит рассмотреть равнозначные варианты в разных населенных пунктах:

однокомнатные апартаменты в Марбелье и Малаге;

двухкомнатные и трехкомнатные квартиры в Альмуньекаре, Нерхе и Сотогранде;

просторные виллы и коттеджи в Эстепоне и в Сааре.

При одинаковой площади жилье в городах перспективного направления может оказаться намного дешевле. Кроме того, и на цену частных домов, и на стоимость квартир в Андалусии оказывает влияние удаленность от курортных зон — их тоже стоит брать во внимание.