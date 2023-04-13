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Купить земельный участок в Андалусии, Испания

40 объектов найдено
Земельные участкив Serrania, Испания
Земельные участки
Serrania, Испания
€ 1,350,000
Residential plot with the project for 3 townhouses and building license paid. SEA VIEWS and …
Земельные участкив San Roque, Испания
Земельные участки
San Roque, Испания
1 155 м²
€ 880,000
For sale this large earthen plot for an elite villa, with a project to build a luxury villa …
Земельные участкив Estepona, Испания
Земельные участки
Estepona, Испания
€ 475,000
Large stretch with stunning panoramic views of the Southwest Sea, Gibraltar and Morocco Awes…
Земельные участкив Estepona, Испания
Земельные участки
Estepona, Испания
€ 675,000
Большой участок с прекрасным видом на море, Гибралтар и Марокко Потрясающие виды на море и г…
Земельные участкив Mijas, Испания
Земельные участки
Mijas, Испания
€ 258,000
Этот участок полностью плоский, с видом на море и горы. Он расположен в гольф-клубе мирового…
Земельные участкив Ojen, Испания
Земельные участки
Ojen, Испания
€ 9,000,000
Commercial site, La Mayrena, Costa del Sol. Suitable for hotels, spa, nursing homes, etc. d.…
Земельные участкив Ojen, Испания
Земельные участки
Ojen, Испания
€ 810,030
Fantastic plot on the south side, between La Mayrena and La Cala Golf. The plot offers beau…
Земельные участкив Ojen, Испания
Земельные участки
Ojen, Испания
€ 5,000,000
Building plot 9 villas: 3547m2 for development Spectacular views. A very rare opportunity to…
Земельные участкив Ojen, Испания
Земельные участки
Ojen, Испания
€ 327,625
Building License Plot in La Mayrena, Marbella: You can build it right now. Fantastic views, …
Земельные участкив Ojen, Испания
Земельные участки
Ojen, Испания
€ 538,200
Большой участок 3719м2 с лицензией на строительство на продажу в Ла Майрена, Марбелья, в 7 м…
Земельные участкив Дос-Эрманас, Испания
Земельные участки
Дос-Эрманас, Испания
€ 369,000
Земельные участкив Ojen, Испания
Земельные участки
Ojen, Испания
435 м²
€ 699,000
Beautiful modern villa built in accordance with the highest quality standards in Marbes ( El…
Земельные участкив San Roque, Испания
Земельные участки
San Roque, Испания
1 314 м²
€ 880,000
For sale a site with a project and license in La Reserva de Sotogrande A building permit was…
Земельные участкив Mijas, Испания
Земельные участки
Mijas, Испания
€ 3,500,000
Plot in El Chaparal, Michas Costa Price 3 500 000 euros At the moment, he has a license for …
Земельные участкив Марбелья, Испания
Земельные участки
Марбелья, Испания
€ 3,665,000
Невероятный панорамный вид на море для продажи в La Carolina, Золотая Миля. Поистине уникаль…
Земельные участкив Benahavis, Испания
Земельные участки
Benahavis, Испания
€ 498,540
Секрет Марбельи - Инвестиции Реал де ла Кинта Марбелья Участки от 498 540 евро ( 1,586,56 м …
Земельные участкив Urbanizacion La Mairena, Испания
Земельные участки
Urbanizacion La Mairena, Испания
€ 176,880
Земельные участкив Estepona, Испания
Земельные участки
Estepona, Испания
€ 795,000
Участок с прекрасным видом на море, Гибралтар и Марокко Потрясающие виды на море и горы Разм…
Земельные участкив Estepona, Испания
Земельные участки
Estepona, Испания
€ 1,250,000
Large stretch with beautiful sea views, Gibraltar and Morocco Awesome sea and mountain views…
Земельные участкив Марбелья, Испания
Земельные участки
Марбелья, Испания
€ 5,950,000
УЧАСТИЕ ЗЕМЛИ ДЛЯ ПРОДАЖИ В Каскад-де-Камохан, Марбель Земля на продажу в Каскад де Камохан,…
Земельные участкив Марбелья, Испания
Земельные участки
Марбелья, Испания
€ 500,000
These sites are located in the east of Marbella, in the urbanization of Los Altos de los Mon…
Земельные участкив Марбелья, Испания
Земельные участки
Марбелья, Испания
529 м²
€ 795,000
Sea
Земельные участкив Марбелья, Испания
Земельные участки
Марбелья, Испания
1 881 м²
€ 5,490,000
Цена за участок + проект архитектора, проект и лицензия на строительство: € 5 900 000 Цена н…
Земельные участкив Марбелья, Испания
Земельные участки
Марбелья, Испания
€ 2,750,000
ВЫПОЛНЕНЫ БОЛЬШИМИ УЧАСТНИКАМИ С ТИПОМ НА МОРЕ, “ LA QUINTA DE SIERRA BLANCA ”, ЗОЛОТАЯ МИЛА…
Земельные участкив Benalmadena, Испания
Земельные участки
Benalmadena, Испания
€ 157,895
Земельные участкив Марбелья, Испания
Земельные участки
Марбелья, Испания
223 м²
€ 1,000,000
УЧАСТНИКИ ЗЕМЛИ В КЛУБЕ LAS LOMAS DEL MARBELLA, ЗОЛОТАЯ МИЛЬ Предлагаемая площадь 1,018 м ²…
Земельные участкив Марбелья, Испания
Земельные участки
Марбелья, Испания
227 м²
€ 1,000,000
УЧАСТНИКИ С ТИПОМ НА МОРЕ, ПЛАНЫ, РАЗРЕШЕНИЯ В КЛУБЕ ЛАЗ-ЛОМАС-ДЕЛЬ-МАРБЕЛ, ЗОЛОТАЯ МИЛЬНАЯ …
Земельные участкив Марбелья, Испания
Земельные участки
Марбелья, Испания
€ 800,000
In the center of Marbella itself, you can buy a large plot and build the house of your dream…
Земельные участкив Estepona, Испания
Земельные участки
Estepona, Испания
220 м²
€ 215,000
Земельные участкив Ojen, Испания
Земельные участки
Ojen, Испания
3 454 м²
€ 1,846,210
Отличная инвестиционная возможность! Участок 16054 м2 для строительства 15 вилл в La Mairen…

Недвижимость в Андалусии: что выбрать для покупки

Большинство переезжающих на ПМЖ в Испанию рано или поздно начинает интересоваться недвижимостью в Андалусии. Причина тому — очевидные преимущества этого региона: мягкий климат, близость моря, развитая экономика, достойный уровень медицины и образования. Кроме того, и налоги, и цены на жилье в Андалусии намного ниже, чем в Каталонии или в Мадриде, а уровень жизни столь же высок.

Где купить недвижимость в Андалусии: лучшие направления

Эксперты делят недвижимость в Андалусии на два направления:

  • Популярное, в которое входят Марбелья, Альмуньекар, Нерха, Фуэнхирола, Вальдевакерос и Эстепона.
  • Перспективное. К нему относят Малагу, Торремалинос, Сотогранде и прибрежные районы Саары.

Территории обоих направлений расцениваются как благоприятные для основания и ведения бизнеса. Кроме того, во всех этих городах можно найти элитное жилье, дающее право на получение ВНЖ.

Основные виды жилой недвижимости

Чтобы выгодно купить недвижимость в Андалусии, стоит рассмотреть равнозначные варианты в разных населенных пунктах:

  • однокомнатные апартаменты в Марбелье и Малаге;
  • двухкомнатные и трехкомнатные квартиры в Альмуньекаре, Нерхе и Сотогранде;
  • просторные виллы и коттеджи в Эстепоне и в Сааре.

При одинаковой площади жилье в городах перспективного направления может оказаться намного дешевле. Кроме того, и на цену частных домов, и на стоимость квартир в Андалусии оказывает влияние удаленность от курортных зон — их тоже стоит брать во внимание.

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