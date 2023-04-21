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Земельные участки в Сигулдский край, Латвия

1 объект найдено
Земельные участки в Kartuzi, Латвия
Земельные участки
Kartuzi, Латвия
€ 800,000
Земельный участок в Сигулде 13.79ha Возможно строительства жилого поселка с частными до…
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