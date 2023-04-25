Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Видземе
  4. kekavas pagasts

Земельные участки в kekavas pagasts, Латвия

2 объекта найдено
Земельные участки в kekavas pagasts, Латвия
Земельные участки
kekavas pagasts, Латвия
€ 1,128,000
Участки земли под застройку, расположенные у реки Адрес:“Dzintari”, Daug…
Земельные участки в Pulkarne, Латвия
Земельные участки
Pulkarne, Латвия
€ 385,000
На данный момент является с/х землей, для уменьшения налогообложения, находиться на расстоян…
Realting.com
Перейти