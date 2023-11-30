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Земельные участки в kekavas pagasts, Латвия

7 объектов найдено
Земельные участки в kekavas pagasts, Латвия
Земельные участки
kekavas pagasts, Латвия
Площадь 4 374 м²
€87,480
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Земельные участки в kekavas pagasts, Латвия
Земельные участки
kekavas pagasts, Латвия
Площадь 32 000 м²
На продажу сельскохозяйственный земельный участок площадью 3.2 га., 25км от г. Риги. Граница…
€50,000
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Земельные участки в kekavas pagasts, Латвия
Земельные участки
kekavas pagasts, Латвия
Участок земли под застройку в Кекаве Площадь земельного участка: 10,75 га Потенциал …
€690,000
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Земельные участки в kekavas pagasts, Латвия
Земельные участки
kekavas pagasts, Латвия
Участки земли под застройку, расположенные у реки Адрес:“Dzintari”, Daugmales pag., Ķekav…
€1,13 млн
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Земельные участки с подведенным электричеством, с газом в kekavas pagasts, Латвия
Земельные участки с подведенным электричеством, с газом
kekavas pagasts, Латвия
Земля 9,88 га – инвестиционный проект под Ригой. Идеальное место для развития жилой или комм…
€550,000
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Земельные участки в kekavas pagasts, Латвия
Земельные участки
kekavas pagasts, Латвия
Продается земельный участок 1000м2. До пляжа 500м. , до станции Вайвари 300м. Недвижимость н…
€95,000
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Земельные участки для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании, с Dostupna ipoteka в kekavas pagasts, Латвия
Земельные участки для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании, с Dostupna ipoteka
kekavas pagasts, Латвия
Продаем большой участок земли под коммерческую застройку в Кекаве. Площадь: 3 га. Земля расп…
€300,000
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