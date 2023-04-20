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Земельные участки в adazu novads, Латвия

5 объектов найдено
Земельные участки в Nurnieki, Латвия
Земельные участки
Nurnieki, Латвия
€ 125,000
Продаем землю в живописном месте - на берегу реки Гауя - Первая линия. - Высокий берег. …
Земельные участки в Nurnieki, Латвия
Земельные участки
Nurnieki, Латвия
€ 395,000
Предлагается земельный участок на полуострове в уникальном месте. Pасположен в 14 км от гран…
Земельные участки в Адажи, Латвия
Земельные участки
Адажи, Латвия
€ 21,500
Продается земля в Адажах, территория застройки особняка. (Dzs2) - Площадь 601 кв. м.m. -…
Земельные участки в Адажи, Латвия
Земельные участки
Адажи, Латвия
€ 390,000
Предлагаем приобрести участок коммерческой земли, 2.73 га. Расположено в Адажском районе, по…
Земельные участки в Nurnieki, Латвия
Земельные участки
Nurnieki, Латвия
180 000 м²
€ 698,876
Живописный земельный участок расположен в Адажи, на расстоянии 7км от центра района Адажи и …
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