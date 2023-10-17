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Земельные участки
Греция
периферия Пелопоннес
Земельные участки в периферия Пелопоннес, Греция
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131 объект найдено
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Земельные участки 1 комната
Porto Germeno, Греция
1
1
Участок расположен в районе Порто Джермено. Это в 90 метрах от моряЗдесь 20 оливковых деревьев
€265,000
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Земельные участки 1 комната
Кинета, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 805 кв.м. в Аттике. На территории земельный участок име…
€400,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Дрепанон, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 4600 кв.м. на полуострове Пелопоннес
€1,05 млн
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Земельные участки с парковкой, с лифтом, с камином
Astros Beach, Греция
2 м²
Равный и строительный сюжет. Со средним коэффициентом строительства 1,28, охват: 50% и высот…
€1,80 млн
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Земельные участки с Buildable, с View Mountain, с Energy class Excluded
Municipality of Argos and Mykines, Греция
4 700 м²
Property Code. 11637 - Agricultural FOR SALE in Lerna Miloi for €60.000 . Discover the featu…
Цена по запросу
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Земельные участки с Panoramic, с Fenced, с Buildable
Nea Tiryntha, Греция
7 400 м²
Property Code. 11627 - Agricultural FOR SALE in Nea Tirintha Profitis Ilias for €58.000. Dis…
Цена по запросу
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Василици, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 10710 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подв…
€600,000
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Земельные участки
Кардамили, Греция
4 454 м²
Продажа Grundst & uuml; ck, Lefktro-Kardamyli, Agios Dimitrios, 4454 квадратных метра.& Sigm…
€700,000
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Земельные участки с Panoramic, с Buildable, с View Mountain
Municipality of Nafplio, Греция
450 м²
Property Code. 621554 - Plot FOR SALE in Argos Center for €90.000 . Discover the features of…
Цена по запросу
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Земельные участки с Panoramic, с Fenced, с View Sea
Municipality of Nafplio, Греция
862 м²
Property Code. 621555 - Plot FOR SALE in Argos Center for €150.000 . Discover the features o…
Цена по запросу
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Каламаки, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 7800 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подве…
€260,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Nea Tiryntha, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 36132 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. Земельный участок…
€2,50 млн
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Великая Богородица, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории с воз…
€90,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Perigiali, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 1000 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. На те…
€120,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 6500 кв.м. в Лутраки. На территории с возможностью пост…
€370,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Евангелисмос, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 61480 кв.м. на Западном Пелопоннесе. Земельный участок …
Цена по запросу
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Кипарисия, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 5025 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории с воз…
€170,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Лаханада, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 4500 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подве…
€270,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Лаханада, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 4100 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подве…
€160,000
Рекомендовать
Земельные участки 15 комнат с кладовой, с Painted, с A C
Нафплион, Греция
15
450 м²
Property Code: 1439 - Hotel FOR SALE in Lerna Miloi for €350.000 . This 450 sq. m. Hotel c…
Цена по запросу
Рекомендовать
Земельные участки с Panoramic, с Coastal, с Buildable
Нафплион, Греция
1 310 м²
Property Code. 581002 - Agricultural FOR SALE in Lerna Miloi for €55.000 . Discover the feat…
Цена по запросу
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Kato Doliana, Греция
1
1 000 м²
1
Продается земельный участок площадью 1000 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. На территории с во…
€350,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Врузес, Греция
1
15 850 м²
1
Продается земельный участок площадью 15850 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подв…
€90,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Кало Неро, Греция
1
405 м²
1
Продается земельный участок площадью 405 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории колоде…
€250,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Kato Doliana, Греция
1
6 000 м²
1
Продается земельный участок площадью 6000 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. На территории подв…
€220,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Каламата, Греция
1
383 м²
1
Продается земельный участок площадью 383 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подвед…
€450,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Кало Неро, Греция
1
500 м²
1
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подвед…
€240,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Kariotika, Греция
1
1 400 м²
1
Продается земельный участок площадью 1400 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. На территории подв…
€1,90 млн
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Присоска, Греция
1
3 700 м²
1
Продается земельный участок площадью 3700 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. На территории подв…
€3,20 млн
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Айи-Теодори, Греция
1
7 069 м²
1
Продается земельный участок площадью 7069 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. На территории с во…
€450,000
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