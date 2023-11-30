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Греция
Земельные участки
периферия Пелопоннес
Земельные участки в периферия Пелопоннес, Греция
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219 объектов найдено
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Земельные участки 1 комната
Municipality of Corinth, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 365 кв.м. на полуострове Пелопоннес. На территории подв…
€270,000
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Агентство
Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната
Porto Germeno, Греция
1
1
Участок расположен в районе Порто Джермено. Это в 90 метрах от моряЗдесь 20 оливковых деревьев
€265,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната
Кинета, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 805 кв.м. в Аттике. На территории земельный участок име…
€400,000
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Агентство
Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Дрепанон, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 4600 кв.м. на полуострове Пелопоннес
€1,05 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 7 комнат с камином, с bright, с Open view
периферия Пелопоннес, Греция
7
3
291 м²
Код недвижимости: 641773 - Дом на продажу в Воча Вочайко для € 400.000 . Это 291 кв. Дом на…
Цена по запросу
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Земельные участки с Fenced, с Buildable, с View Mountain
периферия Пелопоннес, Греция
802 м²
ID недвижимость. 1275 - Κέντρο, ПРОДАЕТСЯ недвижимость . Жилая площадь ок. 802 м2, - Цена по…
Цена по запросу
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Земельные участки с Coastal, с View Sea, с Buildable
периферия Пелопоннес, Греция
4 050 м²
ID Real Estate: 601760 - Vrachati, недавно построенная квартира непрерывно на первом этаже П…
Цена по запросу
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Земельные участки с Investment Property, с View Mountain, с Energy class Excluded
периферия Пелопоннес, Греция
3 000 м²
Код недвижимости. 11729 - Сельскохозяйственные угодья ПРОДАЮТСЯ в Нафплион Ария за € 230.000…
Цена по запросу
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Земельные участки с Panoramic, с Buildable, с Investment Property
периферия Пелопоннес, Греция
5 500 м²
ID недвижимость. 581721 - Верверуда, Продавать сельскую недвижимость . Жилая площадь ок. 550…
Цена по запросу
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Земельные участки с Panoramic, с Coastal, с View Sea
периферия Пелопоннес, Греция
1 024 м²
ID недвижимость. 11705 - Софико, сюжет КУПИТЬ . Жилая площадь ок. 1024 м2, - Покупная цена: …
Цена по запросу
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Земельные участки с Panoramic, с View Sea, с Buildable
периферия Пелопоннес, Греция
6 250 м²
ID недвижимость. 581702 - Лаккес ПРОДАЕТСЯ земельный участок . Жилая площадь ок. 6250 м2, - …
Цена по запросу
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Земельные участки с Fenced, с Buildable, с Investment Property
периферия Пелопоннес, Греция
1 012 м²
Код недвижимости. 581700 - Участок для продажи в Асини Толо для € 290.000 . Откройте для себ…
Цена по запросу
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Земельные участки с Energy class Excluded, с High Street, с slope amphitheatriko
периферия Пелопоннес, Греция
7 000 м²
Property Code. 1143 - Agricultural land FOR SALE in Asini Tolo for €250.000. Discover the fe…
Цена по запросу
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Земельные участки с Panoramic, с Coastal, с View Sea
периферия Пелопоннес, Греция
875 м²
ID Недвижимость: 11669 - Στιμάγκα, дом на одну семью непрерывно на первом этаже ПРОДАЕТСЯ жи…
Цена по запросу
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Земельные участки с Buildable, с View Mountain, с Energy class Excluded
периферия Пелопоннес, Греция
3 075 м²
ID недвижимость. 581702 - Лаккес ПРОДАЕТСЯ земельный участок . Жилая площадь ок. 6250 м2, - …
Цена по запросу
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Земельные участки с Fenced, с Buildable, с View Mountain
периферия Пелопоннес, Греция
477 м²
ID недвижимость. 581688 - Ηραίο, ПРОДАЖА земельного участка . Жилая площадь ок. 5500 м2, - П…
Цена по запросу
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Земельные участки с Coastal, с Fenced, с Buildable
периферия Пелопоннес, Греция
820 м²
ID недвижимость. 621668 - Παραλία Ιρίων, ПРОДАЕТСЯ собственность . Жилая площадь ок. 820 м2,…
Цена по запросу
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Земельные участки с Fenced, с Buildable, с View Mountain
периферия Пелопоннес, Греция
785 м²
ID недвижимость. 11657 - Κέντρο, ПРОДАЖА недвижимости . Жилая площадь ок. 785 м2, - цена пок…
Цена по запросу
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Земельные участки с Fenced, с Buildable, с View Mountain
периферия Пелопоннес, Греция
600 м²
ID недвижимость. 11651 - Κέντρο, ПРОДАЖА недвижимости . Жилая площадь ок. 600 м2, - цена пок…
Цена по запросу
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Земельные участки с Buildable, с Investment Property, с Energy class Excluded
периферия Пелопоннес, Греция
7 000 м²
ID недвижимость. 11656 - Κέντρο, ПРОДАВАТЬ земельный участок . Жилая площадь ок. 7000 м2, - …
Цена по запросу
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Земельные участки с Panoramic, с View Sea, с Buildable
периферия Пелопоннес, Греция
800 м²
ID недвижимость. 11646 - Αγία Παρασκευή, участок ПРОДАЕТСЯ . Жилая площадь ок. 800 м2, - Пок…
Цена по запросу
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Земельные участки с Coastal, с Fenced, с Buildable
периферия Пелопоннес, Греция
8 000 м²
ID недвижимость. 11646 - Αγία Παρασκευή, участок ПРОДАЕТСЯ . Жилая площадь ок. 800 м2, - Пок…
Цена по запросу
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Земельные участки с парковкой, с лифтом, с камином
Astros Beach, Греция
2 м²
Равный и строительный сюжет. Со средним коэффициентом строительства 1,28, охват: 50% и высот…
€1,80 млн
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Земельные участки с Buildable, с View Mountain, с Energy class Excluded
Municipality of Argos and Mykines, Греция
4 700 м²
Property Code. 11637 - Agricultural FOR SALE in Lerna Miloi for €60.000 . Discover the featu…
Цена по запросу
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Земельные участки с Panoramic, с Coastal, с View Sea
периферия Пелопоннес, Греция
445 м²
ID недвижимость. 11640 - Верверуда, земля будет продаваться . Жилая площадь ок. 445 м2, - По…
Цена по запросу
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Земельные участки с Fenced, с Buildable, с Investment Property
периферия Пелопоннес, Греция
11 000 м²
ID недвижимость. 11635 - Παναρίτης, ПРОДАЖА сельской собственности . Жилая площадь ок. 11000…
Цена по запросу
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Земельные участки с Fenced, с Buildable, с Investment Property
периферия Пелопоннес, Греция
11 500 м²
ID недвижимость. 11656 - Κέντρο, ПРОДАВАТЬ земельный участок . Жилая площадь ок. 7000 м2, - …
Цена по запросу
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Земельные участки с Fenced, с Buildable, с Energy class Excluded
периферия Пелопоннес, Греция
21 500 м²
Property Code. 581628 - Agricultural FOR SALE in Argos Pirgella for €230.000 . Discover the …
Цена по запросу
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Земельные участки с Panoramic, с Fenced, с Buildable
Nea Tiryntha, Греция
7 400 м²
Property Code. 11627 - Agricultural FOR SALE in Nea Tirintha Profitis Ilias for €58.000. Dis…
Цена по запросу
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Василици, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 10710 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подв…
€600,000
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