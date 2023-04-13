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Купить земельный участок на Кипре

469 объектов найдено
Земельные участкив Лимасол, Кипр
Земельные участки
Лимасол, Кипр
€ 690,000
Продается земельный участок площадью 8644 кв.м. В Лимассоле
Земельные участки 1 комнатав koinoteta agiou tychona, Кипр
Земельные участки 1 комната
koinoteta agiou tychona, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 690,000
Продается земельный участок площадью 8644 кв.м. В Лимассоле
Земельные участки 1 комнатав Tseri, Кипр
Земельные участки 1 комната
Tseri, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 225,000
Продается земельный участок площадью 2221 кв.м. В Никосии
Земельные участкив Лимасол, Кипр
Земельные участки
Лимасол, Кипр
€ 1,700,000
Продается земельный участок площадью 15600 кв.м. В Лимассоле. Имеет вид на море. Территориал…
Земельные участкив Лимасол, Кипр
Земельные участки
Лимасол, Кипр
€ 1,500,000
Продается земельный участок площадью 1672 кв.м. В Лимассоле. Имеет вид на море. Территориаль…
Земельные участкив Лимасол, Кипр
Земельные участки
Лимасол, Кипр
€ 850,000
Продается земельный участок площадью 3222 кв.м. В Лимассоле. Имеет вид на горы. На участке е…
Земельные участкив Лимасол, Кипр
Земельные участки
Лимасол, Кипр
€ 600,000
Продается земельный участок площадью 760 кв.м. В Лимассоле. На территории подведена вода, по…
Земельные участкив Лимасол, Кипр
Земельные участки
Лимасол, Кипр
€ 600,000
Продается земельный участок площадью 12041 кв.м. В Лимассоле. На территории подведена вода, …
Земельные участкив Лимасол, Кипр
Земельные участки
Лимасол, Кипр
€ 520,000
Продается земельный участок площадью 11811 кв.м. В Лимассоле. На территории подведена вода, …
Земельные участкив Лимасол, Кипр
Земельные участки
Лимасол, Кипр
€ 740,000
Продается земельный участок площадью 10554 кв.м. В Лимассоле. На территории подведена вода, …
Земельные участкив Лимасол, Кипр
Земельные участки
Лимасол, Кипр
703 м²
€ 450,000
Продается земельный участок площадью 703 кв.м. В Лимассоле. На территории подведена вода, по…
Земельные участкив Лимасол, Кипр
Земельные участки
Лимасол, Кипр
€ 3,500,000
Продается земельный участок площадью 2623 кв.м. В Лимассоле. Хорошая возможность для инвести…
Земельные участкив Лимасол, Кипр
Земельные участки
Лимасол, Кипр
€ 500,000
Продается земельный участок площадью 24500 кв.м. В Лимассоле. На территории подведена вода, …
Земельные участкив Лимасол, Кипр
Земельные участки
Лимасол, Кипр
€ 2,300,000
Продается земельный участок площадью 2501 кв.м. В Лимассоле. На территории строение, подведе…
Земельные участкив Лимасол, Кипр
Земельные участки
Лимасол, Кипр
€ 550,000
Продается земельный участок площадью 7700 кв.м. В Лимассоле. На территории подведена вода, п…
Земельные участкив Лимасол, Кипр
Земельные участки
Лимасол, Кипр
€ 825,000
Продается земельный участок площадью 4300 кв.м. В Лимассоле. На территории подведена вода, п…
Земельные участкив Лимасол, Кипр
Земельные участки
Лимасол, Кипр
€ 900,000
Продается земельный участок площадью 14000 кв.м. В Лимассоле. На территории подведена вода, …
Земельные участкив Лимасол, Кипр
Земельные участки
Лимасол, Кипр
€ 5,400,000
Продается земельный участок площадью 5567 кв.м. В Лимассоле. На территории подведена вода, п…
Земельные участкив Ларнака, Кипр
Земельные участки
Ларнака, Кипр
€ 3,000,000
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. В Ларнаке. На территории подведена вода, по…
Земельные участкив Лимасол, Кипр
Земельные участки
Лимасол, Кипр
€ 1,000,000
Продается земельный участок площадью 11914 кв.м. В Лимассоле. Имеет вид на горы. Участок дел…
Земельные участкив Лимасол, Кипр
Земельные участки
Лимасол, Кипр
€ 2,100,000
Продается земельный участок площадью 5300 кв.м. В Лимассоле. Имеет вид на море, на горы. Тер…
Земельные участкив Лимасол, Кипр
Земельные участки
Лимасол, Кипр
€ 2,650,000
Продается земельный участок площадью 11387 кв.м. В Лимассоле. Имеет вид на море, на горы. Те…
Земельные участкив Лимасол, Кипр
Земельные участки
Лимасол, Кипр
€ 990,000
Продается земельный участок площадью 4683 кв.м. В Лимассоле. Имеет вид на горы. Территориаль…
Земельные участкив Кипр, Кипр
Земельные участки
Кипр, Кипр
€ 3,150,000
Продается земельный участок площадью 3963 кв.м. В Айя-Напе. На территории подведена вода, по…
Земельные участкив Лимасол, Кипр
Земельные участки
Лимасол, Кипр
€ 650,000
Продается земельный участок площадью 691 кв.м. В Лимассоле
Земельные участкив Лимасол, Кипр
Земельные участки
Лимасол, Кипр
€ 1,000,000
Продается земельный участок площадью 5600 кв.м. В Лимассоле. Имеет вид на море. Территориаль…
Земельные участкив Лимасол, Кипр
Земельные участки
Лимасол, Кипр
€ 340,000
Продается земельный участок площадью 3679 кв.м. В Лимассоле
Земельные участкив Лимасол, Кипр
Земельные участки
Лимасол, Кипр
3 900 м²
€ 900,000
Продается земельный участок площадью 0 кв.м. В Лимассоле. Имеет вид на море, на горы, на город
Земельные участкив Лимасол, Кипр
Земельные участки
Лимасол, Кипр
622 м²
€ 300,000
Продается земельный участок площадью 0 кв.м. В Лимассоле. Имеет вид на море, на горы, на город
Земельные участкив Лимасол, Кипр
Земельные участки
Лимасол, Кипр
800 м²
€ 400,000
Продается земельный участок площадью 0 кв.м. В Лимассоле. Имеет вид на море, на горы, на город
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