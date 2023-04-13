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Купить земельный участок в Nesebar, Болгария

19 объектов найдено
Земельные участкив Ravda, Болгария
Земельные участки
Ravda, Болгария
€ 88,000
Регулируемый участок земли всего в 350 м от ближайшего пляжа, Равда IBG Real Estates рада п…
Земельные участкив Святой Влас, Болгария
Земельные участки
Святой Влас, Болгария
€ 345,000
Земельный участок с видом на море, всего в 70 метрах от пляжа в Свети Влас IBG Real Estates…
Земельные участкив Ravda, Болгария
Земельные участки
Ravda, Болгария
€ 66,000
Регулируемый участок земли всего в 550 м от пляжа, Равда IBG Real Estates рада предложить н…
Земельные участкив Солнечный берег, Болгария
Земельные участки
Солнечный берег, Болгария
€ 24,500
Регулируемый участок земли для продажи, 20 км от моря IBG Real Estates предлагает на продаж…
Земельные участкив Obzor, Болгария
Земельные участки
Obzor, Болгария
€ 12,500
Регулируемый участок земли в 18 км от ближайшего пляжа IBG Real Estates рада предложить это…
Земельные участкив Солнечный берег, Болгария
Земельные участки
Солнечный берег, Болгария
€ 24,000
Регулируемый участок земли 1000 кв.м., в 20 км от СЭО IBG Real Estates предлагает на прод…
Земельные участкив Святой Влас, Болгария
Земельные участки
Святой Влас, Болгария
€ 2,000,000
Земельные участкив Ravda, Болгария
Земельные участки
Ravda, Болгария
735 м²
€ 65,000
Участок под дом или семеный отель. Участок в 10 минутах от моря , наличный проект для дома с…
Земельные участкив Panitsovo, Болгария
Земельные участки
Panitsovo, Болгария
€ 18,900
Земельные участкив Kosharitsa, Болгария
Земельные участки
Kosharitsa, Болгария
Цена по запросу
Земельные участкив Святой Влас, Болгария
Земельные участки
Святой Влас, Болгария
Цена по запросу
Земельные участкив Kosharitsa, Болгария
Земельные участки
Kosharitsa, Болгария
€ 30,900
Земельные участкив Obzor, Болгария
Земельные участки
Obzor, Болгария
14 561 м²
€ 1,383,500
Подготовленный для строительства участок у одного из прекраснейших пляжей болгарского побере…
Земельные участкив Солнечный берег, Болгария
Земельные участки
Солнечный берег, Болгария
Цена по запросу
Земельные участкив Солнечный берег, Болгария
Земельные участки
Солнечный берег, Болгария
€ 65,000
Земельные участкив Солнечный берег, Болгария
Земельные участки
Солнечный берег, Болгария
707 м²
€ 33,000
Земельные участкив Elenite Resort, Болгария
Земельные участки
Elenite Resort, Болгария
€ 2,050,000
Земельные участкив Солнечный берег, Болгария
Земельные участки
Солнечный берег, Болгария
€ 25,900
Земельные участкив Солнечный берег, Болгария
Земельные участки
Солнечный берег, Болгария
1 650 м²
€ 175,000
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