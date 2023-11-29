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Земельные участки в Nesebar, Болгария

11 объектов найдено
Земельные участки в Солнечный берег, Болгария
Земельные участки
Солнечный берег, Болгария
€275,000
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Земельные участки в Ravda, Болгария
Земельные участки
Ravda, Болгария
Регулируемый участок земли всего в 350 м от ближайшего пляжа, Равда IBG Real Estates рада п…
€88,000
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Земельные участки в Святой Влас, Болгария
Земельные участки
Святой Влас, Болгария
Земельный участок с видом на море, всего в 70 метрах от пляжа в Свети Влас IBG Real Estates…
€345,000
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Земельные участки в Ravda, Болгария
Земельные участки
Ravda, Болгария
Регулируемый участок земли всего в 550 м от пляжа, Равда IBG Real Estates рада предложить н…
€66,000
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Земельные участки в Солнечный берег, Болгария
Земельные участки
Солнечный берег, Болгария
Регулируемый участок земли для продажи, 20 км от моря IBG Real Estates предлагает на продаж…
€24,500
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Земельные участки в Obzor, Болгария
Земельные участки
Obzor, Болгария
Регулируемый участок земли в 18 км от ближайшего пляжа IBG Real Estates рада предложить это…
€15,000
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Земельные участки в Солнечный берег, Болгария
Земельные участки
Солнечный берег, Болгария
Регулируемый участок земли 1000 кв.м., в 20 км от СЭО IBG Real Estates предлагает на прод…
€24,000
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Земельные участки в Святой Влас, Болгария
Земельные участки
Святой Влас, Болгария
€2,00 млн
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Земельные участки в Obzor, Болгария
Земельные участки
Obzor, Болгария
Площадь 14 561 м²
Подготовленный для строительства участок у одного из прекраснейших пляжей болгарского побере…
€1,38 млн
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Земельные участки в Солнечный берег, Болгария
Земельные участки
Солнечный берег, Болгария
€25,900
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Земельные участки в Солнечный берег, Болгария
Земельные участки
Солнечный берег, Болгария
Площадь 1 650 м²
€175,000
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