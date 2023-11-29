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Отели в Тоскана, Италия

коммерческая недвижимость
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7 объектов найдено
Отель 5 спален в Ливорно, Италия
Отель 5 спален
Ливорно, Италия
Комнаты 6
Площадь 1 050 м²
LD-1184. В Ливорно выставлен на продажу отель класса люксОсобняк в стиле либерти, построенн…
€5,00 млн
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Отель 5 спален в Флоренция, Италия
Отель 5 спален
Флоренция, Италия
Комнаты 6
Площадь 2 225 м²
LD-1227. Отельный комплекс класса люкс в окрестностях ФлоренцииЭтот роскошный отель находит…
€13,00 млн
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Red Feniks
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Отель 5 спален в Castiglioncello, Италия
Отель 5 спален
Castiglioncello, Италия
Комнаты 6
Площадь 950 м²
LD-1305. В Кастильончелло продается отель класса люксЭксклюзивный отель у моря в Кастильонч…
€5,00 млн
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Отель 5 спален в Castiglioncello, Италия
Отель 5 спален
Castiglioncello, Италия
Комнаты 6
VB-050318-1. Вилла в Тоскане, Италия Эксклюзивная историческая вилла расположена в Тоскане…
€9,40 млн
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Отель 5 спален в Forte dei Marmi, Италия
Отель 5 спален
Forte dei Marmi, Италия
Комнаты 6
TIV-00885.00002. Уютный отель 4* у берегов Тосканы4* отель в очень тихом районе города в 200…
€11,00 млн
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Отель 8 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Ареццо, Италия
Отель 8 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Ареццо, Италия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 500 м²
Вилла в Италии — это загородная резиденция в Тоскане, состоящая из 4 апартаментов, утопающих…
€800,000
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Отель 12 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Castagneto Carducci, Италия
Отель 12 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Castagneto Carducci, Италия
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 560 м²
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€2,40 млн
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