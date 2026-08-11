Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Терамо
  4. Жилая

Жилье в Терамо, Италия

;
Unione dei Comuni della Val Vibrata
18
Giulianova
8
Tortoreto
8
Pineto
4
Показать больше
33 объекта найдено
Квартира 5 комнат в Silvi, Италия
Квартира 5 комнат
Silvi, Италия
Число комнат 5
Площадь 90 м²
90м2 апартаменты В 100 метрах от моря в кондоминиуме 4 единицы. Первый этаж с двумя спальням…
$127,889
Оставить заявку
Вилла 6 комнат в Tortoreto, Италия
Вилла 6 комнат
Tortoreto, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 320 м²
EC-. Дом недавно построен, в Торторето.Вилла состоит из трех уровнях общей площадью около 32…
$363,382
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 5 комнат в Giulianova, Италия
Вилла 5 комнат
Giulianova, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 520 м²
ARH-180220-1. Палаццо в историческом центре города с чудесным видом на мореПалаццо в историч…
$820,540
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
TekceTekce
Вилла 4 комнаты в Giulianova, Италия
Вилла 4 комнаты
Giulianova, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 240 м²
EC-181219-2. Таунхаус дуплекс в городе ДжульяноваВ самом престижном районе города Джульянова…
$644,710
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Таунхаус 11 комнат в Giulianova, Италия
Таунхаус 11 комнат
Giulianova, Италия
Число комнат 11
Площадь 350 м²
Отель Ресторан 45 номеров с 8000 квадратных метров во дворе с панорамным видом на море и горы
Цена по запросу
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Giulianova, Италия
Вилла 4 комнаты
Giulianova, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 230 м²
IT-. Продается двухэтажный дом площадью 230 квПродается двухэтажный дом площадью 230 квадрат…
$257,884
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла в Giulianova, Италия
Вилла
Giulianova, Италия
Площадь 500 м²
BG-AH09U . Классическая вилла в GiulianovaЭлегантная вилла в классическом стиле, расположена…
$3,52 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 6 комнат в Giulianova, Италия
Вилла 6 комнат
Giulianova, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 450 м²
IT-200618. Вилла в историческом центре города, с чудесным видом на мореПродается целый дом в…
$843,984
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 4 комнаты в Tortoreto Lido, Италия
Квартира 4 комнаты
Tortoreto Lido, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 140 м²
EC-23. Элитный апартамент в г. Торторето Элитный апартамент на продажу в г. Торторето, на пе…
$586,100
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 6 комнат в Tortoreto, Италия
Вилла 6 комнат
Tortoreto, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 320 м²
EC-181219-1. Дом недавней постройки, в ТорторетоВилла состоит из трех уровнях общей площадью…
$363,382
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 4 комнаты в Pineto, Италия
Вилла 4 комнаты
Pineto, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 190 м²
EC-181219-7. Вилла с прекрасным видом на мореВилла находится в городе Пинето примерно в 3 км…
$386,826
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Дом в Tortoreto, Италия
Дом
Tortoreto, Италия
Площадь 1 500 м²
Квартира на первом этаже с лифтом. Строительство в 60-х, но с работами, выполненными за эти …
Цена по запросу
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Tortoreto, Италия
Вилла 5 комнат
Tortoreto, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 250 м²
EC-. Предлагаем на продажу элегантную виллу с видом на мореВ прекрасном городке Торторето, р…
$1,29 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Дом в Colonnella, Италия
Дом
Colonnella, Италия
Площадь 200 000 м²
Квартира в историческом центре на втором этаже без лифта в здании всего из трех квартир с от…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Colonnella, Италия
Квартира 3 комнаты
Colonnella, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 67 м²
EC-. Апартамент всего в 80м от моряАпартамент находится всего в 80м от моря, расположена на …
$269,606
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 4 комнаты в Martinsicuro, Италия
Вилла 4 комнаты
Martinsicuro, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 230 м²
EC-181219. Вилла с прекрасным видом на море на продажу в городе МартинсикуроВилла с прекрасн…
$386,826
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 3 комнаты в Colonnella, Италия
Вилла 3 комнаты
Colonnella, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 200 м²
EC-181219-5. Вилла в городе КолоннеллаВилла в городе Колоннелла всего в пяти минутах от пляж…
$322,355
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 6 комнат в Atri, Италия
Вилла 6 комнат
Atri, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 280 м²
IT-060718. Эксклюзивная вилла с видом на море. Около г. АтриЭксклюзивная вилла с видом на мо…
$350,488
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 4 комнаты в Mosciano SantAngelo, Италия
Вилла 4 комнаты
Mosciano SantAngelo, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 200 м²
EC-. Предлагаем на продажу часть виллы (таунхаус дуплекс)В самом престижном районе города Дж…
$644,710
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 4 комнаты в Pineto, Италия
Вилла 4 комнаты
Pineto, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 190 м²
EC-. Вилла в городе ПинетоВилла находится в городе Пинето примерно в 3 км от моря, в жилом …
$386,826
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Дом в Scapriano, Италия
Дом
Scapriano, Италия
Площадь 2 300 м²
Участок под застройку в жилом районе в панорамном месте. Объем mc 2200 жилье назначения
$186,020
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Tortoreto, Италия
Вилла 4 комнаты
Tortoreto, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 150 м²
EC-. ПОЛНОСТЬЮ ОТРЕМОНТИРОВАННЫЙ ДОМ С БАССЕЙНОМ И САДОМ 2100 кв.мТОРТОРЕТО АЛЬТО: ПОЛНОСТЬ…
$527,490
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 6 комнат в Corropoli, Италия
Вилла 6 комнат
Corropoli, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 800 м²
BG-V801 . Частная вилла в классическом стиле в Сан-ОмероЧастная вилла в классическом стиле, …
$1,76 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 6 комнат в Villa Rosa, Италия
Вилла 6 комнат
Villa Rosa, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 300 м²
BG-H112 . Частная вилла с садом, Альба-АдриатикаЧастная вилла на берегу моря в Альба Адриати…
$2,58 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 3 комнаты в Colonnella, Италия
Вилла 3 комнаты
Colonnella, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 200 м²
EC-. Вилла в городе КолоннеллаВилла в городе Колоннелла всего в пяти минутах от пляжа и в не…
$322,355
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 4 комнаты в Pineto, Италия
Квартира 4 комнаты
Pineto, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 78 м²
РО-111016. Новая квартира в элитном комплексе в 5 минутах от моря в ПинеттоНовая квартира в …
$316,494
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 4 комнаты в Pineto, Италия
Вилла 4 комнаты
Pineto, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 190 м²
EC-130218. Вилла в городе Пинето. Абруццо. ИталияПредлагаем на продажу дом в городе Пинето, …
$386,826
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 4 комнаты в Martinsicuro, Италия
Вилла 4 комнаты
Martinsicuro, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 230 м²
EC-. Вилла с прекрасным видом на море на продажу в городе МартинсикуроВилла, площадью около …
$386,826
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 4 комнаты в Tortoreto, Италия
Квартира 4 комнаты
Tortoreto, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 140 м²
EC-. Элитный апартамент на продажу в г. ТорторетоЭлитный апартамент на продажу в г. Торторет…
$574,378
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Таунхаус 9 комнат в Colonnella, Италия
Таунхаус 9 комнат
Colonnella, Италия
Число комнат 9
Площадь 180 м²
Квартира на первом этаже с лифтом. Строительство в 60-х, но с работами, выполненными за эти …
Цена по запросу
Оставить заявку

Типы недвижимости в Терамо

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Терамо, Италия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти