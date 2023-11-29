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Жильё в Терамо, Италия

Tortoreto
12
Giulianova
10
Alba Adriatica
9
Pineto
5
Silvi
5
Martinsicuro
4
60 объектов найдено
Квартира 5 комнат в Controguerra, Италия
Квартира 5 комнат
Controguerra, Италия
Комнаты 5
Площадь 75 м²
First floor apartments with one or two bedrooms, bathroom, living room, kitchen, balcony and…
Цена по запросу
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Дом в Colonnella, Италия
Дом
Colonnella, Италия
Площадь 200 000 м²
Квартира в историческом центре на втором этаже без лифта в здании всего из трех квартир с от…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Alba Adriatica, Италия
Квартира 1 спальня
Alba Adriatica, Италия
Комнаты 2
Площадь 50 м²
ЕС-141019-4. Квартира в Альба АдриатикаКвартира на продажу в Альба Адриатика в готовом состо…
€115,000
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Квартира 1 спальня в Tortoreto Lido, Италия
Квартира 1 спальня
Tortoreto Lido, Италия
Комнаты 2
Площадь 50 м²
ЕС-141019-5. Квартира в Торторето-ЛидоКвартира для продажи в Торторето-Лидо всего в 400 метр…
€115,000
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Квартира 2 спальни в Alba Adriatica, Италия
Квартира 2 спальни
Alba Adriatica, Италия
Комнаты 3
ЕС-141019-2. Мансардная квартира в Альба-АдриатикеМансардная квартира в Альба-Адриатике. рас…
€115,000
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Квартира 2 спальни в Corropoli, Италия
Квартира 2 спальни
Corropoli, Италия
Комнаты 3
Площадь 85 м²
ЕС-141019-3. Квартира в недавно построенном доме в г. КоррополиКвартира для продажи в недавн…
€107,000
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Квартира 2 спальни в Silvi, Италия
Квартира 2 спальни
Silvi, Италия
Комнаты 3
Площадь 120 м²
ЕС-141019-1. Просторный апартамент площадью 120 кв.м.В живописном регионе Абруццо (одним из …
€115,000
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Квартира 2 спальни в Alba Adriatica, Италия
Квартира 2 спальни
Alba Adriatica, Италия
Комнаты 3
Площадь 65 м²
ЕС-141019. Апартамент в г. Альба Адриатика - 250м от моряАпартамент в г. Альба Адриатика - 2…
€125,000
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Вилла 2 спальни в Campli, Италия
Вилла 2 спальни
Campli, Италия
Комнаты 3
Площадь 70 м²
EC-290119. Город Кампли, дом площадью 70 кв.мГород Кампли, предлагается на продажу дом площа…
€135,000
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Квартира 3 спальни в Pineto, Италия
Квартира 3 спальни
Pineto, Италия
Комнаты 4
Площадь 78 м²
РО-111016. Новая квартира в элитном комплексе в 5 минутах от моря в ПинеттоНовая квартира в …
€270,000
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Вилла 3 спальни в Pineto, Италия
Вилла 3 спальни
Pineto, Италия
Комнаты 4
Площадь 190 м²
EC-. Вилла в городе ПинетоВилла находится в городе Пинето примерно в 3 км от моря, в жилом …
€330,000
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Квартира 2 спальни в Silvi, Италия
Квартира 2 спальни
Silvi, Италия
Комнаты 3
Площадь 120 м²
EC-. Аренда просторного апартамента площадью 120 кв.мВ живописном регионе Абруццо (одним из …
€115,000
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Квартира 3 спальни в Tortoreto, Италия
Квартира 3 спальни
Tortoreto, Италия
Комнаты 4
Площадь 140 м²
EC-. Элитный апартамент на продажу в г. ТорторетоЭлитный апартамент на продажу в г. Торторет…
€490,000
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Квартира 2 спальни в Colonnella, Италия
Квартира 2 спальни
Colonnella, Италия
Комнаты 3
Площадь 67 м²
EC-. Апартамент всего в 80м от моряАпартамент находится всего в 80м от моря, расположена на …
€230,000
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Квартира 2 спальни в Roseto degli Abruzzi, Италия
Квартира 2 спальни
Roseto degli Abruzzi, Италия
Комнаты 3
Площадь 60 м²
EC-153. Апартамент с видом на море в городе Розето Дель Абруцци Предлагаем великолепный апар…
€200,000
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Квартира 2 спальни в Giulianova, Италия
Квартира 2 спальни
Giulianova, Италия
Комнаты 3
Площадь 80 м²
BG-EI2364U. Квартира на продажу, мансарда с панорамным видомМансарда с панорамным видом, сос…
€99,000
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Вилла 5 спален в Pianura Vomano, Италия
Вилла 5 спален
Pianura Vomano, Италия
Комнаты 6
Площадь 280 м²
IT-060718. Эксклюзивная вилла с видом на море. Около г. АтриЭксклюзивная вилла с видом на мо…
€299,000
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Вилла 4 спальни в Giulianova, Италия
Вилла 4 спальни
Giulianova, Италия
Комнаты 5
Площадь 520 м²
ARH-180220-1. Палаццо в историческом центре города с чудесным видом на мореПалаццо в историч…
€700,000
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Квартира 2 спальни в Silvi, Италия
Квартира 2 спальни
Silvi, Италия
Комнаты 3
Площадь 70 м²
IT-040718. Квартира в Сильви Марина. АбруццоВ продаже квартира 70 кв.м. на 2 этаже в СИЛВИ М…
€115,000
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Вилла 5 спален в Giulianova, Италия
Вилла 5 спален
Giulianova, Италия
Комнаты 6
Площадь 450 м²
IT-200618. Вилла в историческом центре города, с чудесным видом на мореПродается целый дом в…
€720,000
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Квартира 1 спальня в Giulianova, Италия
Квартира 1 спальня
Giulianova, Италия
Комнаты 2
Площадь 47 м²
IT-. Меблированная двухкомнатная квартира-Город Giulianova на мореГород Giulianova на море …
€100,000
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Вилла 5 спален в Villa Rosa, Италия
Вилла 5 спален
Villa Rosa, Италия
Комнаты 6
Площадь 300 м²
BG-H112 . Частная вилла с садом, Альба-АдриатикаЧастная вилла на берегу моря в Альба Адриати…
€2,20 млн
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Вилла 5 спален в Corropoli, Италия
Вилла 5 спален
Corropoli, Италия
Комнаты 6
Площадь 800 м²
BG-V801 . Частная вилла в классическом стиле в Сан-ОмероЧастная вилла в классическом стиле, …
€1,50 млн
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Вилла в Giulianova, Италия
Вилла
Giulianova, Италия
Площадь 500 м²
BG-AH09U . Классическая вилла в GiulianovaЭлегантная вилла в классическом стиле, расположена…
€3,00 млн
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Вилла 3 спальни в Martinsicuro, Италия
Вилла 3 спальни
Martinsicuro, Италия
Комнаты 4
Площадь 230 м²
EC-. Вилла с прекрасным видом на море на продажу в городе МартинсикуроВилла, площадью около …
€330,000
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Вилла 3 спальни в Mosciano Sant Angelo, Италия
Вилла 3 спальни
Mosciano Sant Angelo, Италия
Комнаты 4
Площадь 230 м²
IT-. Продается двухэтажный дом площадью 230 квПродается двухэтажный дом площадью 230 квадрат…
€220,000
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Квартира 3 спальни в Giulianova, Италия
Квартира 3 спальни
Giulianova, Италия
Комнаты 4
Площадь 114 м²
IT-. Продается квартира 114 кв.м. на втором этаже в небольшом комплексе Продается квартира 1…
€115,000
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Квартира 2 спальни в Silvi, Италия
Квартира 2 спальни
Silvi, Италия
Комнаты 3
Площадь 70 м²
IT-161116-1. Апартаменты в Сильви Маринаю. ТерамоТерамо, Силви-Марина, В 50 метрах от моря п…
€125,000
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Вилла 3 спальни в Pineto, Италия
Вилла 3 спальни
Pineto, Италия
Комнаты 4
Площадь 190 м²
EC-181219-7. Вилла с прекрасным видом на мореВилла находится в городе Пинето примерно в 3 км…
€330,000
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Квартира 1 спальня в Colonnella, Италия
Квартира 1 спальня
Colonnella, Италия
Комнаты 2
Площадь 52 м²
EC-291019. Апартамент в городе Альба-АдриатикаАпартамент находится в городе Альба Адриатика,…
€135,000
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Типы недвижимости в Терамо

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Терамо, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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