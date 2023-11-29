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Дома в Терамо, Италия

виллы
25
27 объектов найдено
Дом в Colonnella, Италия
Дом
Colonnella, Италия
Площадь 200 000 м²
Квартира в историческом центре на втором этаже без лифта в здании всего из трех квартир с от…
Цена по запросу
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Вилла 2 спальни в Campli, Италия
Вилла 2 спальни
Campli, Италия
Комнаты 3
Площадь 70 м²
EC-290119. Город Кампли, дом площадью 70 кв.мГород Кампли, предлагается на продажу дом площа…
€135,000
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Вилла 3 спальни в Pineto, Италия
Вилла 3 спальни
Pineto, Италия
Комнаты 4
Площадь 190 м²
EC-. Вилла в городе ПинетоВилла находится в городе Пинето примерно в 3 км от моря, в жилом …
€330,000
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Red Feniks
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Вилла 5 спален в Pianura Vomano, Италия
Вилла 5 спален
Pianura Vomano, Италия
Комнаты 6
Площадь 280 м²
IT-060718. Эксклюзивная вилла с видом на море. Около г. АтриЭксклюзивная вилла с видом на мо…
€299,000
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Red Feniks
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Вилла 4 спальни в Giulianova, Италия
Вилла 4 спальни
Giulianova, Италия
Комнаты 5
Площадь 520 м²
ARH-180220-1. Палаццо в историческом центре города с чудесным видом на мореПалаццо в историч…
€700,000
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Вилла 5 спален в Giulianova, Италия
Вилла 5 спален
Giulianova, Италия
Комнаты 6
Площадь 450 м²
IT-200618. Вилла в историческом центре города, с чудесным видом на мореПродается целый дом в…
€720,000
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Вилла в Giulianova, Италия
Вилла
Giulianova, Италия
Площадь 500 м²
BG-AH09U . Классическая вилла в GiulianovaЭлегантная вилла в классическом стиле, расположена…
€3,00 млн
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Вилла 5 спален в Villa Rosa, Италия
Вилла 5 спален
Villa Rosa, Италия
Комнаты 6
Площадь 300 м²
BG-H112 . Частная вилла с садом, Альба-АдриатикаЧастная вилла на берегу моря в Альба Адриати…
€2,20 млн
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Вилла 5 спален в Corropoli, Италия
Вилла 5 спален
Corropoli, Италия
Комнаты 6
Площадь 800 м²
BG-V801 . Частная вилла в классическом стиле в Сан-ОмероЧастная вилла в классическом стиле, …
€1,50 млн
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Вилла 3 спальни в Martinsicuro, Италия
Вилла 3 спальни
Martinsicuro, Италия
Комнаты 4
Площадь 230 м²
EC-. Вилла с прекрасным видом на море на продажу в городе МартинсикуроВилла, площадью около …
€330,000
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Вилла 3 спальни в Mosciano Sant Angelo, Италия
Вилла 3 спальни
Mosciano Sant Angelo, Италия
Комнаты 4
Площадь 230 м²
IT-. Продается двухэтажный дом площадью 230 квПродается двухэтажный дом площадью 230 квадрат…
€220,000
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Вилла 3 спальни в Pineto, Италия
Вилла 3 спальни
Pineto, Италия
Комнаты 4
Площадь 190 м²
EC-181219-7. Вилла с прекрасным видом на мореВилла находится в городе Пинето примерно в 3 км…
€330,000
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Вилла 3 спальни в Giulianova, Италия
Вилла 3 спальни
Giulianova, Италия
Комнаты 4
Площадь 240 м²
EC-181219-2. Таунхаус дуплекс в городе ДжульяноваВ самом престижном районе города Джульянова…
€550,000
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Вилла 3 спальни в Pineto, Италия
Вилла 3 спальни
Pineto, Италия
Комнаты 4
Площадь 190 м²
EC-130218. Вилла в городе Пинето. Абруццо. ИталияПредлагаем на продажу дом в городе Пинето, …
€330,000
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Вилла 5 спален в Giulianova, Италия
Вилла 5 спален
Giulianova, Италия
Комнаты 6
Площадь 2 200 м²
EC-77. Старинная Вилла в г. Джулиянова Предлагаемая недвижимость находится в городе Джулиян…
€2,80 млн
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Вилла 3 спальни в Silvi, Италия
Вилла 3 спальни
Silvi, Италия
Комнаты 4
Площадь 120 м²
EC-9. Таунхаус в г. Сильви-Марина В окружении зелени и в нескольких шагах от моря, предлагае…
€200,000
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Вилла 5 спален в Tortoreto, Италия
Вилла 5 спален
Tortoreto, Италия
Комнаты 6
Площадь 320 м²
EC-. Дом недавно построен, в Торторето.Вилла состоит из трех уровнях общей площадью около 32…
€310,000
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Вилла 3 спальни в Tortoreto Lido, Италия
Вилла 3 спальни
Tortoreto Lido, Италия
Комнаты 4
Площадь 150 м²
EC-181219-3. ПОЛНОСТЬЮ ОТРЕМОНТИРОВАННЫЙ ДОМ С БАССЕЙНОМ И САДОМ 2100м2ТОРТОРЕТО АЛЬТО: ПОЛН…
€450,000
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Вилла 5 спален в Tortoreto, Италия
Вилла 5 спален
Tortoreto, Италия
Комнаты 6
Площадь 320 м²
EC-181219-1. Дом недавней постройки, в ТорторетоВилла состоит из трех уровнях общей площадью…
€310,000
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Вилла 4 спальни в Cellino Attanasio, Италия
Вилла 4 спальни
Cellino Attanasio, Италия
Комнаты 5
Площадь 230 м²
IT-. Красивый отдельно стоящий дом 230 кв.м. в отличном состоянииСреди зеленых холмов с пре…
€175,000
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Вилла 4 спальни в Tortoreto, Италия
Вилла 4 спальни
Tortoreto, Италия
Комнаты 5
Площадь 250 м²
EC-. Предлагаем на продажу элегантную виллу с видом на мореВ прекрасном городке Торторето, р…
€1,10 млн
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Вилла 3 спальни в Giulianova, Италия
Вилла 3 спальни
Giulianova, Италия
Комнаты 4
Площадь 200 м²
EC-. Предлагаем на продажу часть виллы (таунхаус дуплекс)В самом престижном районе города Дж…
€550,000
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Вилла 3 спальни в Cermignano, Италия
Вилла 3 спальни
Cermignano, Италия
Комнаты 4
Площадь 225 м²
IT-. Продается красивый каменный дом 225 кв.мAbruzzo, Cermignano В  небольшом  городке с п…
€148,000
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Вилла 3 спальни в Martinsicuro, Италия
Вилла 3 спальни
Martinsicuro, Италия
Комнаты 4
Площадь 230 м²
EC-181219. Вилла с прекрасным видом на море на продажу в городе МартинсикуроВилла с прекрасн…
€330,000
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Вилла 2 спальни в Colonnella, Италия
Вилла 2 спальни
Colonnella, Италия
Комнаты 3
Площадь 200 м²
EC-. Вилла в городе КолоннеллаВилла в городе Колоннелла всего в пяти минутах от пляжа и в не…
€275,000
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Вилла 3 спальни в Tortoreto, Италия
Вилла 3 спальни
Tortoreto, Италия
Комнаты 4
Площадь 150 м²
EC-. ПОЛНОСТЬЮ ОТРЕМОНТИРОВАННЫЙ ДОМ С БАССЕЙНОМ И САДОМ 2100 кв.мТОРТОРЕТО АЛЬТО: ПОЛНОСТЬ…
€450,000
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Дом в Терамо, Италия
Дом
Терамо, Италия
Площадь 2 300 м²
Участок под застройку в жилом районе в панорамном месте. Объем mc 2200 жилье назначения
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Терамо, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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