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Квартиры в Терамо, Италия

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33 объекта найдено
Квартира 5 комнат в Controguerra, Италия
Квартира 5 комнат
Controguerra, Италия
Комнаты 5
Площадь 75 м²
First floor apartments with one or two bedrooms, bathroom, living room, kitchen, balcony and…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Corropoli, Италия
Квартира 2 спальни
Corropoli, Италия
Комнаты 3
Площадь 85 м²
ЕС-141019-3. Квартира в недавно построенном доме в г. КоррополиКвартира для продажи в недавн…
€107,000
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Квартира 2 спальни в Alba Adriatica, Италия
Квартира 2 спальни
Alba Adriatica, Италия
Комнаты 3
ЕС-141019-2. Мансардная квартира в Альба-АдриатикеМансардная квартира в Альба-Адриатике. рас…
€115,000
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Red Feniks
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Квартира 1 спальня в Alba Adriatica, Италия
Квартира 1 спальня
Alba Adriatica, Италия
Комнаты 2
Площадь 50 м²
ЕС-141019-4. Квартира в Альба АдриатикаКвартира на продажу в Альба Адриатика в готовом состо…
€115,000
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Red Feniks
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Квартира 1 спальня в Tortoreto Lido, Италия
Квартира 1 спальня
Tortoreto Lido, Италия
Комнаты 2
Площадь 50 м²
ЕС-141019-5. Квартира в Торторето-ЛидоКвартира для продажи в Торторето-Лидо всего в 400 метр…
€115,000
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Квартира 2 спальни в Alba Adriatica, Италия
Квартира 2 спальни
Alba Adriatica, Италия
Комнаты 3
Площадь 65 м²
ЕС-141019. Апартамент в г. Альба Адриатика - 250м от моряАпартамент в г. Альба Адриатика - 2…
€125,000
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Квартира 2 спальни в Silvi, Италия
Квартира 2 спальни
Silvi, Италия
Комнаты 3
Площадь 120 м²
ЕС-141019-1. Просторный апартамент площадью 120 кв.м.В живописном регионе Абруццо (одним из …
€115,000
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Квартира 3 спальни в Pineto, Италия
Квартира 3 спальни
Pineto, Италия
Комнаты 4
Площадь 78 м²
РО-111016. Новая квартира в элитном комплексе в 5 минутах от моря в ПинеттоНовая квартира в …
€270,000
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Квартира 2 спальни в Colonnella, Италия
Квартира 2 спальни
Colonnella, Италия
Комнаты 3
Площадь 67 м²
EC-. Апартамент всего в 80м от моряАпартамент находится всего в 80м от моря, расположена на …
€230,000
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Квартира 3 спальни в Tortoreto, Италия
Квартира 3 спальни
Tortoreto, Италия
Комнаты 4
Площадь 140 м²
EC-. Элитный апартамент на продажу в г. ТорторетоЭлитный апартамент на продажу в г. Торторет…
€490,000
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Квартира 2 спальни в Silvi, Италия
Квартира 2 спальни
Silvi, Италия
Комнаты 3
Площадь 120 м²
EC-. Аренда просторного апартамента площадью 120 кв.мВ живописном регионе Абруццо (одним из …
€115,000
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Квартира 2 спальни в Roseto degli Abruzzi, Италия
Квартира 2 спальни
Roseto degli Abruzzi, Италия
Комнаты 3
Площадь 60 м²
EC-153. Апартамент с видом на море в городе Розето Дель Абруцци Предлагаем великолепный апар…
€200,000
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Квартира 2 спальни в Giulianova, Италия
Квартира 2 спальни
Giulianova, Италия
Комнаты 3
Площадь 80 м²
BG-EI2364U. Квартира на продажу, мансарда с панорамным видомМансарда с панорамным видом, сос…
€99,000
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Квартира 2 спальни в Silvi, Италия
Квартира 2 спальни
Silvi, Италия
Комнаты 3
Площадь 70 м²
IT-040718. Квартира в Сильви Марина. АбруццоВ продаже квартира 70 кв.м. на 2 этаже в СИЛВИ М…
€115,000
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Квартира 1 спальня в Giulianova, Италия
Квартира 1 спальня
Giulianova, Италия
Комнаты 2
Площадь 47 м²
IT-. Меблированная двухкомнатная квартира-Город Giulianova на мореГород Giulianova на море …
€100,000
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Квартира 3 спальни в Giulianova, Италия
Квартира 3 спальни
Giulianova, Италия
Комнаты 4
Площадь 114 м²
IT-. Продается квартира 114 кв.м. на втором этаже в небольшом комплексе Продается квартира 1…
€115,000
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Квартира 2 спальни в Silvi, Италия
Квартира 2 спальни
Silvi, Италия
Комнаты 3
Площадь 70 м²
IT-161116-1. Апартаменты в Сильви Маринаю. ТерамоТерамо, Силви-Марина, В 50 метрах от моря п…
€125,000
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Квартира 1 спальня в Colonnella, Италия
Квартира 1 спальня
Colonnella, Италия
Комнаты 2
Площадь 52 м²
EC-291019. Апартамент в городе Альба-АдриатикаАпартамент находится в городе Альба Адриатика,…
€135,000
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Квартира 2 спальни в Alba Adriatica, Италия
Квартира 2 спальни
Alba Adriatica, Италия
Комнаты 3
Площадь 60 м²
EC-051117. АПАРТАМЕНТ В Г. АЛЬБА АДРИАТИКА, В 400 М ОТ МОРЯКвартира на продажу в г. Альба-Ад…
€100,000
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Квартира 2 спальни в Giulianova, Италия
Квартира 2 спальни
Giulianova, Италия
Комнаты 3
Площадь 47 м²
ЕС-291019-5. Апартамент в городе Торторето-ЛидоАпартамент находиться в недавно построенном к…
€135,000
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Квартира 2 спальни в Alba Adriatica, Италия
Квартира 2 спальни
Alba Adriatica, Италия
Комнаты 3
Площадь 55 м²
EC-051117-2. АПАРТАМЕНТ В Г. АЛЬБА АДРИАТИКА, В 400 М ОТ МОРЯМансарда на продажу в г. Альба-…
€95,000
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Квартира 2 спальни в Alba Adriatica, Италия
Квартира 2 спальни
Alba Adriatica, Италия
Комнаты 3
Площадь 66 м²
ЕС-291019-6. Апартамент на продажу в городе Альба Адриатика всего в 350 метрах от моряАпарта…
€165,000
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Квартира 2 спальни в Pineto, Италия
Квартира 2 спальни
Pineto, Италия
Комнаты 3
Площадь 60 м²
EC-126. АПАРТАМЕНТ В Г. ПИНЕТОПинето комплекс Посейдон. Квартира 2010 года , 57 кв м, террас…
€125,000
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Квартира 1 спальня в Alba Adriatica, Италия
Квартира 1 спальня
Alba Adriatica, Италия
Комнаты 2
Площадь 50 м²
EC-051117-3. АПАРТАМЕНТ В Г. АЛЬБА АДРИАТИКА, В 200 М ОТ МОРЯКвартира на продажу в г. Альба-…
€95,000
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Квартира 1 спальня в Tortoreto, Италия
Квартира 1 спальня
Tortoreto, Италия
Комнаты 2
Площадь 58 м²
EC-051117-4. АПАРТАМЕНТ В ЭЛЕГАНТНОМ КОМПЛЕКСЕ В Г. ТОРТОРЕТОПредлагаемая квартира находится…
€125,000
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Квартира 2 спальни в Tortoreto Lido, Италия
Квартира 2 спальни
Tortoreto Lido, Италия
Комнаты 3
Площадь 50 м²
EC-38. Продано! Апартаменты в Торторето Лидо всего 350м от моря Предлагаемая квартира находи…
€115,000
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Квартира 1 спальня в Tortoreto Lido, Италия
Квартира 1 спальня
Tortoreto Lido, Италия
Комнаты 2
Площадь 58 м²
EC-49. Апартамент в элегантном комплексе в г. ТорторетоПредлагаемая квартира находится в Тор…
€125,000
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Квартира 2 спальни в Colonnella, Италия
Квартира 2 спальни
Colonnella, Италия
Комнаты 3
Площадь 76 м²
ЕС-291019-3. Апартамент в продажу в городе Вилла РозаАпартамент в продажу в городе Вилла Роз…
€150,000
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Квартира 2 спальни в Alba Adriatica, Италия
Квартира 2 спальни
Alba Adriatica, Италия
Комнаты 3
Площадь 55 м²
ЕС-291019-1. Апартамент в продаже в городе Альба-АдриатикаАпартамент в продаже в городе Альб…
€135,000
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Квартира 2 спальни в Villa Rosa, Италия
Квартира 2 спальни
Villa Rosa, Италия
Комнаты 3
Площадь 55 м²
ЕС-291019-2. Апартамент на продажу в городе Вилла Роза всего в 50 метрах от моряАпартамент н…
€125,000
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Параметры недвижимости в Терамо, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
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