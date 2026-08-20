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Квартиры в Терамо, Италия

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Unione dei Comuni della Val Vibrata
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6 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Tortoreto Lido, Италия
Квартира 4 комнаты
Tortoreto Lido, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 140 м²
EC-23. Элитный апартамент в г. Торторето Элитный апартамент на продажу в г. Торторето, на пе…
$586,100
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Red Feniks Montenegro
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Квартира 4 комнаты в Pineto, Италия
Квартира 4 комнаты
Pineto, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 78 м²
РО-111016. Новая квартира в элитном комплексе в 5 минутах от моря в ПинеттоНовая квартира в …
$316,494
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Red Feniks Montenegro
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Квартира 3 комнаты в Colonnella, Италия
Квартира 3 комнаты
Colonnella, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 67 м²
EC-. Апартамент всего в 80м от моряАпартамент находится всего в 80м от моря, расположена на …
$269,606
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Квартира 4 комнаты в Tortoreto, Италия
Квартира 4 комнаты
Tortoreto, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 140 м²
EC-. Элитный апартамент на продажу в г. ТорторетоЭлитный апартамент на продажу в г. Торторет…
$574,378
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Red Feniks Montenegro
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Квартира 5 комнат в Silvi, Италия
Квартира 5 комнат
Silvi, Италия
Число комнат 5
Площадь 90 м²
90м2 апартаменты В 100 метрах от моря в кондоминиуме 4 единицы. Первый этаж с двумя спальням…
$127,889
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Квартира 5 комнат в Controguerra, Италия
Квартира 5 комнат
Controguerra, Италия
Число комнат 5
Площадь 75 м²
Апартаменты первого этажа с одной или двумя спальнями, ванной комнатой, гостиной, кухней, ба…
Цена по запросу
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Типы недвижимости в Терамо

трехкомнатные

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