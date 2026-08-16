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Виллы в Брешиа, Италия

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Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano
46
Desenzano del Garda
38
Lonato del Garda
15
Salo
16
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228 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Moniga del Garda, Италия
Вилла 5 комнат
Moniga del Garda, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 400 м²
АВI-882m. 3-х уровневая вилла в Мониге дель Гарда с видом на озеро Гарда3-х уровневая вилла …
$1,76 млн
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Вилла 4 комнаты в Manerba del Garda, Италия
Вилла 4 комнаты
Manerba del Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 160 м²
GA-V001367. Элегантная вилла в жилом комплексе в Манерба-дель-ГардаРасположенный в отличном…
$574,378
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Вилла 4 комнаты в Salo, Италия
Вилла 4 комнаты
Salo, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 180 м²
GH-LV01582. Вилла с панорамным видом на озероПрестижная террасная Вилла расположена в неболь…
$761,930
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DD CO DEDD CO DE
Вилла 6 комнат в Padenghe sul Garda, Италия
Вилла 6 комнат
Padenghe sul Garda, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 650 м²
ABI-1164A. Престижная вилла с бассейном и просторным садом в Паденге суль ГардаПрестижная ви…
$2,34 млн
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Вилла 5 комнат в Desenzano del Garda, Италия
Вилла 5 комнат
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 220 м²
ABI-1263A. Вилла в Дезенцано дель Гарда с бассейном и частным садовым участкомВилла в Дезенц…
$1,64 млн
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Вилла 5 комнат в Padenghe sul Garda, Италия
Вилла 5 комнат
Padenghe sul Garda, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 750 м²
GA-V001279. ВИЛЛА С БОЛЬШИМ ЧАСТНЫМ ПАРКОМ В PADENGHE SUL GARDAРасположенный в элегантном ра…
$2,05 млн
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LDV InvestLDV Invest
Вилла 4 комнаты в Moniga del Garda, Италия
Вилла 4 комнаты
Moniga del Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 315 м²
GH-PV001596. ВИЛЛА ВАШЕЙ МЕЧТЫ С ВИДОМ НА ОЗЕРО! Вилла с бассейном и видом на озеро ВИЛЛА ВА…
$1,58 млн
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Вилла 3 комнаты в Manerba del Garda, Италия
Вилла 3 комнаты
Manerba del Garda, Италия
Число комнат 3
Количество спален 2
ABI-1093А. Отдельностоящая вилла с частным бассейном В уникальном по своему месторасположени…
$1,82 млн
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Вилла 4 комнаты в Lonato del Garda, Италия
Вилла 4 комнаты
Lonato del Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 320 м²
GA-V001559. Превосходная вилла с видом на озеро в Лонато-дель-ГардаРасположенная в элегантно…
$2,17 млн
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Вилла 6 комнат в Toscolano Maderno, Италия
Вилла 6 комнат
Toscolano Maderno, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 370 м²
ABI-1020А. Новая вилла в Тосколано МадерноПродается новая вилла в Тосколано Мадерно с велико…
$5,27 млн
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Вилла 4 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Вилла 4 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 240 м²
GA-V000879. КРАСИВАЯ ВИЛЛА С ЧАСТНЫМ БАССЕЙНОМ В ДЕЗЕНЦАНО-ДЕЛЬ-ГАРДАРасположенный в небольш…
$644,710
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Вилла 4 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Вилла 4 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 146 м²
GA-V001067. Новая двухквартирная вилла в Desenzano del GardaВставленный в новом контексте в…
$702,148
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Вилла 6 комнат в Padenghe sul Garda, Италия
Вилла 6 комнат
Padenghe sul Garda, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 750 м²
GH-V000607. Вилла с прямым выходом к озеру ГардаПаденге суль Гарда, НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ У ОЗЕРА …
$8,21 млн
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Вилла в Padenghe sul Garda, Италия
Вилла
Padenghe sul Garda, Италия
Площадь 674 м²
GH-280418. Роскошная вилла на первой линии в Паденге-Суль-ГардаРоскошная вилла на первой лин…
$9,38 млн
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Вилла 5 комнат в Padenghe sul Garda, Италия
Вилла 5 комнат
Padenghe sul Garda, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 400 м²
GH-PV00019. Элитная вилла МишельВ стадии строительства шикарная вилла Мишель 400 кв.м. на уч…
$4,34 млн
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Вилла 4 комнаты в Manerba del Garda, Италия
Вилла 4 комнаты
Manerba del Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 250 м²
GH-PV001500. Элитная современная вилла в Манерба-дель-ГардаЭлитная современная вилла в Манер…
$1,82 млн
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Вилла 6 комнат в Padenghe sul Garda, Италия
Вилла 6 комнат
Padenghe sul Garda, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 400 м²
ABI-1116Е. Роскошная вилла с бассейном и великолепным видомРоскошная вилла с бассейном и вел…
$4,10 млн
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Вилла в Sirmione, Италия
Вилла
Sirmione, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
СИРМИОНЕ // 400 КВ. М // 4 СПАЛЬНИ // 3 ВАННЫЕ КОМНАТЫ // КУХНЯ // ПРИСТРОЙКА // БАССЕЙН // …
$1,39 млн
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Вилла 6 комнат в Lonato del Garda, Италия
Вилла 6 комнат
Lonato del Garda, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 450 м²
GA-V001329. ВИЛЛА ВОЛЬФХАУС В ОКРУЖЕНИИ ЗЕЛЕНИ В LONATOРасположенный в красивом конкурсе, в …
$1,08 млн
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Вилла 6 комнат в Salo, Италия
Вилла 6 комнат
Salo, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 370 м²
GA-V001049. Вилла на склоне холма с видом на озеро, в городе SalòПогруженный на первый холм…
$1,16 млн
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Вилла 6 комнат в Moniga del Garda, Италия
Вилла 6 комнат
Moniga del Garda, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 600 м²
GH-V000879. Престижный дом в Монига дель ГардаВ Монига дель Гарда, выставлена на продажу ПРЕ…
$2,93 млн
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Вилла 4 комнаты в Puegnago del Garda, Италия
Вилла 4 комнаты
Puegnago del Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 165 м²
GH-PV003571. Новая вилла на двух уровняхПуэньяго-дель-Гарда, в совершенно новом районе, уто…
$504,046
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Вилла 4 комнаты в Gardone Riviera, Италия
Вилла 4 комнаты
Gardone Riviera, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 400 м²
WW-120315-1. Вилла в Гардоне РивьераВилла в Гардоне Ривьера - одном из самых престижных мест…
$2,81 млн
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Вилла 6 комнат в Padenghe sul Garda, Италия
Вилла 6 комнат
Padenghe sul Garda, Италия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 400 м²
ABI-1204A. Роскошная вилла на первой линии озера Гарда Роскошная вилла на первой линии озера…
$9,38 млн
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Вилла 4 комнаты в Soiano del Lago, Италия
Вилла 4 комнаты
Soiano del Lago, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 350 м²
ABI-1239A. Очаровательный дом с бассейном на озере ГардаЭтот очаровательный дом с бассейном …
$1,76 млн
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Вилла 5 комнат в Lonato del Garda, Италия
Вилла 5 комнат
Lonato del Garda, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 350 м²
ABI-1170А. Красивая, отдельностоящая вилла с видом на озеро ГардаКрасивая вилла с бассейном,…
$1,88 млн
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Вилла 4 комнаты в Padenghe sul Garda, Италия
Вилла 4 комнаты
Padenghe sul Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 300 м²
GH-PV001612. Шикарно реставрированная вилла с бассейномОТДЕЛЬНАЯ ПОЛНОСТЬЮ ОТРЕСТАВРИРОВАННА…
$926,038
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Вилла 5 комнат в Moniga del Garda, Италия
Вилла 5 комнат
Moniga del Garda, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 413 м²
GH-PV000413. Вилла на стадии строительства с видом на озеро.Moniga del Garda, продаётся отде…
$1,05 млн
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Вилла 4 комнаты в Lugana, Италия
Вилла 4 комнаты
Lugana, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 213 м²
Новый жилой комплекс недалеко от пляжа Пунта Гро, состоящий из 30 полностью независимых вилл…
$853,992
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Вилла 4 комнаты в Gardone Riviera, Италия
Вилла 4 комнаты
Gardone Riviera, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 153 м²
GH-LV04831. Отреставрированный старинный таунхаусВ районе Фазано, городка Гардоне Ривьера, м…
$421,992
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Параметры недвижимости в Брешиа, Италия

с бассейном
Недорогая
Элитная
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