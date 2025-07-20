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Виллы с бассейном в Брешиа, Италия

Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano
46
Desenzano del Garda
40
Lonato del Garda
15
Salo
16
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5 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Toscolano Maderno, Италия
Вилла 4 комнаты
Toscolano Maderno, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 85 м²
GH-LV04726. Угловой таунхаус с видом на озероВ Гаино (районе городка Тосколано Мадерно), в к…
$414,132
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Red Feniks Montenegro
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Вилла 5 комнат в San Felice del Benaco, Италия
Вилла 5 комнат
San Felice del Benaco, Италия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 475 м²
GA-V001015. ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЙ ОТРЕМОНТИРОВАННЫЙ ДОМ В САН-ФЕЛИЧЕ-ДЕЛЬ-БЕНАКОВ историческом цент…
$871,858
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Red Feniks Montenegro
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Вилла 4 комнаты в Padenghe sul Garda, Италия
Вилла 4 комнаты
Padenghe sul Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 317 м²
GA-V000903. ПРЕСТИЖНАЯ ВИЛЛА С СОВРЕМЕННЫМ ДИЗАЙНОМ В ПАДЕНГЕ-СУЛЬ-ГАРДАРасположенная в крас…
$1,07 млн
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Red Feniks Montenegro
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English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
TekceTekce
Вилла 4 комнаты в Lonato del Garda, Италия
Вилла 4 комнаты
Lonato del Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 320 м²
GA-V001559. Превосходная вилла с видом на озеро в Лонато-дель-ГардаРасположенная в элегантно…
$2,02 млн
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Red Feniks Montenegro
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English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла 4 комнаты в Desenzano del Garda, Италия
Вилла 4 комнаты
Desenzano del Garda, Италия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 200 м²
GH-DV3780. Таунхаус в эксклюзивной резиденции в Дезенцано.На зелёных холмах, окружающих знам…
$544,299
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Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
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Параметры недвижимости в Брешиа, Италия

с гаражом
с террасой
с видом на горы
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