Жилой квартал Nouveau projet luxueux a bat yam tour de prestige a 400 m de la plage

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Новый роскошный проект в Бат-Яме – Престижная башня в 400 м от пляжа
Исключительное расположение в центре города
Этот проект находится всего в 400 метрах от пляжа, в самом сердце Бат-Яма. Он имеет идеальную среду обитания с магазинами, школами, синагогами и культурными центрами поблизости. Трамвайная станция у подножия здания может добраться до Тель-Авива всего за 12 минут.
Роскошная 35-этажная башня
Этот современный архитектурный проект сочетает в себе элегантность и комфорт. Он предлагает высококачественные услуги со стеклянными окнами и изысканными пространствами.
• Огромное лобби высотой 7 метров
• Две частные комнаты: тренажерный зал и модульная комната (конференции или игры для детей)
• Велосипедная комната
• Четыре быстрых лифта, включая один из Шаббата
• Подземная парковка на шести уровнях
Апартаменты с видом на море
Проект предлагает апартаменты от 2 до 5 комнат, а также пентхаусы. Все они имеют роскошную отделку, высокие потолки и стеклянные стены в гостиной. Вид на море гарантирован от каждого мира, с исключительной панорамой на высоких этажах.
Свяжитесь с нами сейчас для получения дополнительной информации и организовать посещение.
Наша команда в вашем распоряжении, чтобы ответить на все ваши вопросы и помочь вам в вашем проекте недвижимости в Израиле.
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Бат-Ям, Израиль
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