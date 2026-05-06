Жилой квартал Avec terrasse dans un bel immeuble au centre proche de la mer bel appartement projet de qualite

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Ссылка: NBY 106-3
Верхнее расположение: прямо в центре города, в 800 метрах от пляжа.
Рядом с магазинами, школами, синагогами и всеми достопримечательностями города.
Трамвайная станция в 500 м. 15 минут езды от Тель-Авива.
Это новое 10-этажное здание с 90 квартирами.
Здание имеет большое дизайнерское лобби, подземную парковку и два лифта.
Проект получил последнее разрешение на строительство и имеет банковскую гарантию.
У нас также есть на продажу 3- и 4-комнатные квартиры в этом проекте, а также пентхаусы и наземный сад.
3 комнатные апартаменты площадью 68м2 + 10м2 терраса.
С первого этажа.
Парковочное место.
Местонахождение на карте
Бат-Ям, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг
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