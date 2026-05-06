Жилой квартал Avec terrasse dans un bel immeuble au centre proche de la mer bel appartement projet de qualite

Ссылка: NBY 106-3 Верхнее расположение: прямо в центре города, в 800 метрах от пляжа. Рядом с магазинами, школами, синагогами и всеми достопримечательностями города. Трамвайная станция в 500 м. 15 минут езды от Тель-Авива. Это новое 10-этажное здание с 90 квартирами. Здание имеет большое дизайнерское лобби, подземную парковку и два лифта. Проект получил последнее разрешение на строительство и имеет банковскую гарантию. У нас также есть на продажу 3- и 4-комнатные квартиры в этом проекте, а также пентхаусы и наземный сад. 3 комнатные апартаменты площадью 68м2 + 10м2 терраса. С первого этажа. Парковочное место.