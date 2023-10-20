  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Бат-Ям
  4. Жилой квартал Magnifique 3 pieces lumineux pres du tram et du front de mer

Жилой квартал Magnifique 3 pieces lumineux pres du tram et du front de mer

Бат-Ям, Израиль
от
$705,375
;
9
Оставить заявку
ID: 33817
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Бат-Ям

Местонахождение на карте

Бат-Ям, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Exceptionnel centre ville raanana
Раанана, Израиль
от
$7,524
Жилой квартал Dans rue calme dans un immeuble neuf
Иерусалим, Израиль
от
$1,41 млн
Жилой квартал Au centre bonne occasion renove
Нетания, Израиль
от
$613,206
Жилой квартал Cottage aquarelle ganim b
Эйлат, Израиль
от
$1,21 млн
Жилой квартал Majestueux 5 pieces a ashdod
Ашдод, Израиль
от
$1,00 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Magnifique 3 pieces lumineux pres du tram et du front de mer
Бат-Ям, Израиль
от
$705,375
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem kiryat haleum
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem kiryat haleum
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem kiryat haleum
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem kiryat haleum
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem kiryat haleum
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem kiryat haleum
Иерусалим, Израиль
от
$2,508
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Appartement a vendre a jerusalem
Жилой квартал Appartement a vendre a jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,07 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Au coeur de jerusalem appartement 4 pieces a louer
Жилой квартал Au coeur de jerusalem appartement 4 pieces a louer
Жилой квартал Au coeur de jerusalem appartement 4 pieces a louer
Жилой квартал Au coeur de jerusalem appartement 4 pieces a louer
Жилой квартал Au coeur de jerusalem appartement 4 pieces a louer
Показать все Жилой квартал Au coeur de jerusalem appartement 4 pieces a louer
Жилой квартал Au coeur de jerusalem appartement 4 pieces a louer
Иерусалим, Израиль
от
$3,919
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации