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Жилой квартал Magnifique maison mitoyenne avec immense jardin

Иерусалим, Израиль
от
$2,02 млн
;
5
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ID: 25238
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

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Великолепный одноэтажный дом 5 штук как новый! Частный вход на улицу, 4 ориентации, около 165 м2 сырой, огромный очень зеленый сад вокруг дома, большая просторная гостиная, американская кухня инвестирует, очень хорошие услуги, мастер-люкс с раздевалкой и ванной комнатой, две ванные комнаты, центральный кондиционер, отопление пола, 3 туалета, 2 крытых парковочных места и погреб!

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

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Жилой квартал Magnifique maison mitoyenne avec immense jardin
Иерусалим, Израиль
от
$2,02 млн
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