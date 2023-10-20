  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ашкелон
  4. Жилой квартал Un rez de jardin quartier lotan

Жилой квартал Un rez de jardin quartier lotan

Ашкелон, Израиль
от
$454,575
;
6
Оставить заявку
ID: 33748
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашкелон

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Трехкомпонентный jardin rez avec bei jardin

Местонахождение на карте

Ашкелон, Израиль
Образование
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Appartement a vendre a jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$974,045
Жилой квартал Rav kook 8 netanya ladresse ideale entre mer et centre ville jerusalem immobilier 026786595
Нетания, Израиль
от
$749,265
Жилой квартал baka maison arabe
Иерусалим, Израиль
от
$3,70 млн
Жилой квартал Duplex Elegant au nord ancien de tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$2,11 млн
Жилой квартал Stop appartement 4 pieces neuf a netivot
Нетивот, Израиль
от
$467,115
Вы просматриваете
Жилой квартал Un rez de jardin quartier lotan
Ашкелон, Израиль
от
$454,575
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage
Жилой квартал Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage
Жилой квартал Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage
Жилой квартал Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage
Жилой квартал Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage
Показать все Жилой квартал Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage
Жилой квартал Tel aviv neve tzedek face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf 1 min de la plage
Тель-Авив, Израиль
от
$1,98 млн
НЭВЕ ЦЕДЕК - Лицо моря Апартаменты 2 комнаты - Недавнее здание стоя Местонахождение: Сердце Неве Цедек, один из самых престижных районов Тель-Авива Сталкиваясь с морем и Тайелетом Рядом: кафе, магазины, Suzanne Dellal, рестораны, галереи, транспорт Описание имущества: Площадь внутренней по…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Жилой квартал Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Жилой квартал Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Жилой квартал Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Жилой квартал Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Показать все Жилой квартал Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Жилой квартал Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$4,95 млн
Откройте для себя роскошь жизни в Тель-Авиве с этим совершенно новым пентхаусом, занимающим целый этаж, идеально расположенный в престижных переулках, окружающих Кикар Хамедину, прямо в центре Тель-Авива. Эта эксклюзивная недвижимость предлагает конфиденциальность, изысканность и исключитель…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Exceptionnel architecte interieur luxueux
Жилой квартал Exceptionnel architecte interieur luxueux
Жилой квартал Exceptionnel architecte interieur luxueux
Жилой квартал Exceptionnel architecte interieur luxueux
Жилой квартал Exceptionnel architecte interieur luxueux
Показать все Жилой квартал Exceptionnel architecte interieur luxueux
Жилой квартал Exceptionnel architecte interieur luxueux
Тель-Авив, Израиль
от
$3,10 млн
Красивая квартира, расположенная на 15 этаже. Потрясающий вид на весь Тель-Авив и море. Декоратор интерьера. Бассейн, спортзал и терраса на 48-м этаже. В квартире 2 спальни плюс мамочка превращается в раздевалку. гостиная, столовая и кухня в мягких и приятных оттенках. терраса 22 м2 с открыт…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации