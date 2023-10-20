  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Нетания
  4. Жилой квартал Penthouse duplex proche mer avec grande terrasse piscinabl

Жилой квартал Penthouse duplex proche mer avec grande terrasse piscinabl

Нетания, Израиль
от
$2,10 млн
;
Жилой квартал Penthouse duplex proche mer avec grande terrasse piscinabl
1
Оставить заявку
ID: 33812
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    HaSharon Subdistrict
  • Город
    Нетания

Местонахождение на карте

Нетания, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Emplacement calme et pastoral
Иерусалим, Израиль
от
$1,00 млн
Жилой квартал Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,41 млн
Жилой квартал Maison arabe
Иерусалим, Израиль
Цена по запросу
Жилой квартал Penthouse a vendre a jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$9,09 млн
Жилой квартал Investissement hertzylia
Герцлия, Израиль
от
$874,665
Вы просматриваете
Жилой квартал Penthouse duplex proche mer avec grande terrasse piscinabl
Нетания, Израиль
от
$2,10 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал ExclusivitE A vendre
Жилой квартал ExclusivitE A vendre
Жилой квартал ExclusivitE A vendre
Жилой квартал ExclusivitE A vendre
Жилой квартал ExclusivitE A vendre
Показать все Жилой квартал ExclusivitE A vendre
Жилой квартал ExclusivitE A vendre
Тель-Авив, Израиль
от
$3,10 млн
Эксклюзивность - для продажи ???? Шенкин, близкий к рынку Кармель Премиум месторасположение – в нескольких шагах от бульвара Ротшильд, рынка Кармель и моря. Пентхаус Duplex расположен в новом здании магазина с лифтом. ✨ Основные характеристики: • 135 м2 в помещении + 46 м2 террасы • Ярка…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A vendre appartement a ashdod
Жилой квартал A vendre appartement a ashdod
Жилой квартал A vendre appartement a ashdod
Жилой квартал A vendre appartement a ashdod
Жилой квартал A vendre appartement a ashdod
Жилой квартал A vendre appartement a ashdod
Ашдод, Израиль
от
$1,19 млн
Продается квартира в Ашдоде «Резиденция Коста дель Соль» 4 номера "Кинг" с балконом на море, просторный, подвал, кондиционер, парковка... в самой красивой резиденции Ашдода со СПА, тренажерным залом, бассейном, сауной
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Penthouse exceptionnel dans un emplacement exclusif
Жилой квартал Penthouse exceptionnel dans un emplacement exclusif
Жилой квартал Penthouse exceptionnel dans un emplacement exclusif
Жилой квартал Penthouse exceptionnel dans un emplacement exclusif
Жилой квартал Penthouse exceptionnel dans un emplacement exclusif
Показать все Жилой квартал Penthouse exceptionnel dans un emplacement exclusif
Жилой квартал Penthouse exceptionnel dans un emplacement exclusif
Рамат-Ган, Израиль
от
$3,65 млн
Расположен в здании магазина «Ma’ale HaTzofim» в Рамат-Гане, спроектированном и построенном известной архитектурной фирмой «Feigin Architects». Здание было завершено в 2020 году и считается престижным и уникальным проектом с одним из самых высоких строительных стандартов в Израиле. В здании …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации