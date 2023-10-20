  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ашкелон
  4. Жилой квартал Magnifique

Жилой квартал Magnifique

Ашкелон, Израиль
от
$617,595
;
10
Оставить заявку
ID: 33807
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашкелон

Местонахождение на карте

Ашкелон, Израиль
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Bonne occasion
Иерусалим, Израиль
от
$937,365
Жилой квартал 2 pieces de haute voltige dans immeuble prestigieux centre ville jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$2,195
Жилой квартал Appartement entierement renove de 4 pieces 84m2 ramot alef jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$846,450
Жилой квартал Avec terrasse bel appartement dans un immeuble neuf endroit calme haut standing
Тель-Авив, Израиль
от
$1,50 млн
Жилой квартал Dans un immeuble neuf etage haut avec vue
Бат-Ям, Израиль
от
$906,015
Вы просматриваете
Жилой квартал Magnifique
Ашкелон, Израиль
от
$617,595
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Projet tour prenium
Жилой квартал Projet tour prenium
Жилой квартал Projet tour prenium
Жилой квартал Projet tour prenium
Жилой квартал Projet tour prenium
Показать все Жилой квартал Projet tour prenium
Жилой квартал Projet tour prenium
Нагария, Израиль
от
$589,380
Проект Тауэр Премиум Квартиры 4 и 5 комнат Доставка запланирована на июнь 2027 года 1.880.000 ниш Немедленный ежемесячный доход от подписи Производитель прямых продаж без агентских сборов
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Penthouse de reve a larchitecture haut
Жилой квартал Penthouse de reve a larchitecture haut
Жилой квартал Penthouse de reve a larchitecture haut
Жилой квартал Penthouse de reve a larchitecture haut
Жилой квартал Penthouse de reve a larchitecture haut
Показать все Жилой квартал Penthouse de reve a larchitecture haut
Жилой квартал Penthouse de reve a larchitecture haut
Иерусалим, Израиль
от
$2,73 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Ideal alya ou investisseur appartement 4 pieces a ashdod
Жилой квартал Ideal alya ou investisseur appartement 4 pieces a ashdod
Жилой квартал Ideal alya ou investisseur appartement 4 pieces a ashdod
Жилой квартал Ideal alya ou investisseur appartement 4 pieces a ashdod
Жилой квартал Ideal alya ou investisseur appartement 4 pieces a ashdod
Жилой квартал Ideal alya ou investisseur appartement 4 pieces a ashdod
Жилой квартал Ideal alya ou investisseur appartement 4 pieces a ashdod
Ашдод, Израиль
от
$843,315
Квартира 4 номера в Ашдоде «Youd Bet», в небольшом здании 5 этажей тихая, но имеет 2 не все удобства. Очень ухоженная, недавно отремонтированная ванная комната, терраса, кондиционер, частная парковка, лифт
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации