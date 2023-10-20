  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Бат-Ям
  Жилой квартал A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer

Жилой квартал A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer

Бат-Ям, Израиль
от
$971,850
;
10
ID: 33773
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Бат-Ям

Местонахождение на карте

Бат-Ям, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Жилой квартал A vendre fabuleux penthouse dans un immeuble historique au coeur de tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$4,70 млн
Жилой квартал Superbe villa en plein coeur de neve tsedek
Тель-Авив, Израиль
от
$6,87 млн
Жилой квартал Duplex a vendre a tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,91 млн
Жилой квартал Magnifique 5 pieces dans un immeuble neuf au calme pres de kikar hamedina
Тель-Авив, Израиль
от
$2,38 млн
Жилой квартал Magnifique 3 pieces lumineux pres du tram et du front de mer
Бат-Ям, Израиль
от
$705,375
Жилой квартал A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer
Бат-Ям, Израиль
от
$971,850
Жилой квартал Un duplex penthouse a 10 minutes a pied de la mer a un prix exceptionnel
Жилой квартал Un duplex penthouse a 10 minutes a pied de la mer a un prix exceptionnel
Жилой квартал Un duplex penthouse a 10 minutes a pied de la mer a un prix exceptionnel
Жилой квартал Un duplex penthouse a 10 minutes a pied de la mer a un prix exceptionnel
Жилой квартал Un duplex penthouse a 10 minutes a pied de la mer a un prix exceptionnel
Хадера, Израиль
от
$686,565
БЖ RE/MAX Hadera представляет 5-комнатный дуплексный пентхаус в приморском районе Ольга-де-Хадера. Его характеристики: ✅ Дуплексный пентхаус на 5 комнат площадью 150 м2, ✅ Солнечная терраса 50 м2, ✅ На 8-м и 9-м этажах, ✅ 2 родительские апартаменты и безопасная комната, ✅ Просторная гостина…
Агентство
Immobilier.co.il
Жилой квартал Kiryat moche proche tram
Жилой квартал Kiryat moche proche tram
Жилой квартал Kiryat moche proche tram
Жилой квартал Kiryat moche proche tram
Иерусалим, Израиль
от
$962,445
В Кирьят Моче вход в город, недалеко от трамвайного вокзала, большой яркий 3P с тройной экспозицией и двумя балконами. рыночная цена, Свободно!
Агентство
Immobilier.co.il
Жилой квартал ExclusivitE A vendre
Жилой квартал ExclusivitE A vendre
Жилой квартал ExclusivitE A vendre
Жилой квартал ExclusivitE A vendre
Жилой квартал ExclusivitE A vendre
Тель-Авив, Израиль
от
$3,10 млн
Эксклюзивность - для продажи ???? Шенкин, близкий к рынку Кармель Премиум месторасположение – в нескольких шагах от бульвара Ротшильд, рынка Кармель и моря. Пентхаус Duplex расположен в новом здании магазина с лифтом. ✨ Основные характеристики: • 135 м2 в помещении + 46 м2 террасы • Ярка…
Агентство
Immobilier.co.il
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
