Жилой квартал Vivre jerusalem au sommet appartement de prestige avec vue panoramique jerusalem immonbilier 026786595

В центре Иерусалима, в роскошной резиденции с 24-часовым смотрителем, откройте для себя эту новую роскошную квартиру, расположенную на высоком этаже, предлагающую редкое качество жизни и захватывающий вид на город. Квартира развивает около 48 м2 и предлагает элегантную и яркую гостиную, открывающуюся на террасу 4 м2 с невероятным видом, идеально подходящую для наслаждения спокойствием и светом в течение дня. Комфортабельное помещение имеет мамад, сочетающий в себе безопасность и функциональность. Каждая деталь была разработана, чтобы обеспечить современный комфорт в изысканной среде. Резиденция предлагает высококлассные услуги, с тренажерным залом на первом этаже, лифтом в Шаббате, а также большой общей террасой на 10-м этаже, позволяющей установку сокки. Месторасположение исключительное: центральное, тихое, недалеко от трамвая, магазинов и всех удобств центра города. Редкая, яркая и элегантная недвижимость, идеально подходящая для гостей, ищущих престиж, комфорт и стратегическое расположение в Иерусалиме. Доступно с 1 марта.