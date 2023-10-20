Жилой квартал Vivre jerusalem au sommet appartement de prestige avec vue panoramique jerusalem immonbilier 026786595

  1. Realting.com
Иерусалим, Израиль
от
$1,912
;
6
ID: 33420
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

В центре Иерусалима, в роскошной резиденции с 24-часовым смотрителем, откройте для себя эту новую роскошную квартиру, расположенную на высоком этаже, предлагающую редкое качество жизни и захватывающий вид на город. Квартира развивает около 48 м2 и предлагает элегантную и яркую гостиную, открывающуюся на террасу 4 м2 с невероятным видом, идеально подходящую для наслаждения спокойствием и светом в течение дня. Комфортабельное помещение имеет мамад, сочетающий в себе безопасность и функциональность. Каждая деталь была разработана, чтобы обеспечить современный комфорт в изысканной среде. Резиденция предлагает высококлассные услуги, с тренажерным залом на первом этаже, лифтом в Шаббате, а также большой общей террасой на 10-м этаже, позволяющей установку сокки. Месторасположение исключительное: центральное, тихое, недалеко от трамвая, магазинов и всех удобств центра города. Редкая, яркая и элегантная недвижимость, идеально подходящая для гостей, ищущих престиж, комфорт и стратегическое расположение в Иерусалиме. Доступно с 1 марта.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Realting.com
