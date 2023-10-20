  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ашкелон
  4. Жилой квартал Projet immobilier

Жилой квартал Projet immobilier

Ашкелон, Израиль
от
$532,637
;
9
Оставить заявку
ID: 33660
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашкелон

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Уникальный жилой проект, который переопределяет саму суть роскошной жизни в оживленном и процветающем районе Ашкелон. Четыре 9-этажных здания и 102 3, 4 и 5-комнатные квартиры, наземный сад, пентхаусы и мини-пентхаусы. Все квартиры тщательно спроектированы и аккуратны в каждой детали для функционального и комфортного интерьера. На первом этаже вы найдете роскошный входной зал с элегантными штрихами, которые характеризуют проект, который также включает в себя большие парковочные места и места для хранения. Проект расположен в нескольких минутах ходьбы от оживленного торгового центра, высокотехнологичного парка и железнодорожного вокзала и окружен зелеными насаждениями и учебными заведениями для всех возрастов. Это идеальное сочетание сельского спокойствия и городского образа жизни. От 1699000 nis для 3p

Местонахождение на карте

Ашкелон, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Jerusalem quartier mamilla bureau a louer
Иерусалим, Израиль
от
$36,993
Жилой квартал Bien situer
Иерусалим, Израиль
от
$1,787
Жилой квартал Appartement 4 pieces et demi a ashdod a la city a vendre
Ашдод, Израиль
от
$780,615
Жилой квартал Appartement jardin unique avec piscine privEe et parking
Тель-Авив, Израиль
от
$2,98 млн
Жилой квартал Natanya south beach confort et Elegance duplex meuble avec vue mer
Нетания, Израиль
от
$2,70 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Projet immobilier
Ашкелон, Израиль
от
$532,637
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam
Жилой квартал Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam
Жилой квартал Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam
Жилой квартал Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam
Жилой квартал Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam
Показать все Жилой квартал Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam
Жилой квартал Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam
Бат-Ям, Израиль
от
$1,25 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Spacieux
Жилой квартал Spacieux
Жилой квартал Spacieux
Жилой квартал Spacieux
Жилой квартал Spacieux
Показать все Жилой квартал Spacieux
Жилой квартал Spacieux
Иерусалим, Израиль
от
$1,52 млн
Продается в Мекор Хаим - в начале улицы, Очень просторная квартира! Полностью отремонтирован. 4 комнаты, 100 квадратных метров Кухня и гостиная около 50 м2 + балкон около 10 м2. Лифт, парковка и склад
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Un beau 5 pieces spacieux proche de la mer avec cave
Жилой квартал Un beau 5 pieces spacieux proche de la mer avec cave
Жилой квартал Un beau 5 pieces spacieux proche de la mer avec cave
Жилой квартал Un beau 5 pieces spacieux proche de la mer avec cave
Жилой квартал Un beau 5 pieces spacieux proche de la mer avec cave
Показать все Жилой квартал Un beau 5 pieces spacieux proche de la mer avec cave
Жилой квартал Un beau 5 pieces spacieux proche de la mer avec cave
Ашкелон, Израиль
от
$579,975
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации