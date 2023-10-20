  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ашдод
  4. Жилой квартал La perle rare appartement 5 pieces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d

Жилой квартал La perle rare appartement 5 pieces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d

Ашдод, Израиль
от
$1,33 млн
;
20
Оставить заявку
ID: 33507
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашдод

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Редкая жемчужина!!! Квартира 5 номеров на продажу в Марине с потрясающим видом на Ашдодское море на 7 этаже. Парковка и погреб площадью 8 м2 дополняют эту недвижимость с определенным значением. В 2 шагах от пляжа синагога находится недалеко от кафе и ресторана, а также супермаркета. Роскошная резиденция с тренажерным залом, хаммамом, сауной... 2 лифта, включая один из шабата. Особенно приятная квартира для проживания с панорамным видом на море

Местонахождение на карте

Ашдод, Израиль
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Bonne affaire
Ашкелон, Израиль
от
$526,680
Жилой квартал Un beau 5 pieces en plein centre ville
Ашкелон, Израиль
от
$532,950
Жилой квартал Superbe 4 pieces remis a neuf
Иерусалим, Израиль
от
$896,610
Жилой квартал Magnifique 2 pieces neuf avec balcon soucca
Иерусалим, Израиль
от
$940,500
Жилой квартал Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Ашкелон, Израиль
от
$1,10 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал La perle rare appartement 5 pieces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d
Ашдод, Израиль
от
$1,33 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem mahane yeouda
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem mahane yeouda
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem mahane yeouda
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem mahane yeouda
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem mahane yeouda
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem mahane yeouda
Иерусалим, Израиль
от
$1,32 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A vendre magnifique 3 piEces rue calme et prestigieuse A 2 minutes de la plage tel aviv
Жилой квартал A vendre magnifique 3 piEces rue calme et prestigieuse A 2 minutes de la plage tel aviv
Жилой квартал A vendre magnifique 3 piEces rue calme et prestigieuse A 2 minutes de la plage tel aviv
Жилой квартал A vendre magnifique 3 piEces rue calme et prestigieuse A 2 minutes de la plage tel aviv
Жилой квартал A vendre magnifique 3 piEces rue calme et prestigieuse A 2 minutes de la plage tel aviv
Показать все Жилой квартал A vendre magnifique 3 piEces rue calme et prestigieuse A 2 minutes de la plage tel aviv
Жилой квартал A vendre magnifique 3 piEces rue calme et prestigieuse A 2 minutes de la plage tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$2,04 млн
Продать 3 части заклинания и запрета через 2 минуты игры, Тель-Авив Расположенная на тихой и престижной улице всего в 2 минутах ходьбы от Королевского пляжа, эта красивая 3-комнатная квартира является настоящей жемчужиной. Расположенный на 1-м поднятом этаже прекрасно сохранившегося и полно…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem residence
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem residence
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem residence
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem residence
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem residence
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem residence
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem residence
Иерусалим, Израиль
от
$2,571
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации