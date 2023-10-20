Жилой квартал La perle rare appartement 5 pieces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d

Редкая жемчужина!!! Квартира 5 номеров на продажу в Марине с потрясающим видом на Ашдодское море на 7 этаже. Парковка и погреб площадью 8 м2 дополняют эту недвижимость с определенным значением. В 2 шагах от пляжа синагога находится недалеко от кафе и ресторана, а также супермаркета. Роскошная резиденция с тренажерным залом, хаммамом, сауной... 2 лифта, включая один из шабата. Особенно приятная квартира для проживания с панорамным видом на море