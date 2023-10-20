  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Раанана
  4. Жилой квартал Affaire prevoir renovation complete superbe location

Жилой квартал Affaire prevoir renovation complete superbe location

Раанана, Израиль
от
$2,16 млн
;
3
Оставить заявку
ID: 33450
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    Petah Tikva Subdistrict
  • Город
    Раанана

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Коттедж из 8,5 штук с потенциалом огромный. Перед парком. Улицы имеют уникальный смысл. Тихий район. Большой подвал.

Местонахождение на карте

Раанана, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Тель-Авив, Израиль
от
$2,19 млн
Жилой квартал Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam
Бат-Ям, Израиль
от
$1,25 млн
Жилой квартал Bonne occasion
Ашкелон, Израиль
от
$467,115
Жилой квартал Proche de la mer
Ашкелон, Израиль
от
$611,325
Жилой квартал Appartement renove et lumineux a louer a arnona jerusalem immobilier 026786595
Иерусалим, Израиль
от
$1,646
Вы просматриваете
Жилой квартал Affaire prevoir renovation complete superbe location
Раанана, Израиль
от
$2,16 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf avec 2 parking cave mamad et cave a deux pas de kikar rabin et ben gurion
Жилой квартал Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf avec 2 parking cave mamad et cave a deux pas de kikar rabin et ben gurion
Жилой квартал Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf avec 2 parking cave mamad et cave a deux pas de kikar rabin et ben gurion
Тель-Авив, Израиль
от
$2,43 млн
Превосходная 4-комнатная квартира отремонтирована в престижном бутик-комплексе – Strok 7–9 (Компания «Нетанел» – поставка в первом квартале 2026 года) 102,5 м2 + балкон 14 м2 3-й этаж - всего 2 квартиры на этаж 3 Ориентация 2 подземных парковочных места + подвал Европейская прокуратура Высо…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A vendre appartement 2 pieces avec beaux volumes rue shalom aleichem tel aviv
Жилой квартал A vendre appartement 2 pieces avec beaux volumes rue shalom aleichem tel aviv
Жилой квартал A vendre appartement 2 pieces avec beaux volumes rue shalom aleichem tel aviv
Жилой квартал A vendre appartement 2 pieces avec beaux volumes rue shalom aleichem tel aviv
Жилой квартал A vendre appartement 2 pieces avec beaux volumes rue shalom aleichem tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,41 млн
Квартира 83 м2, очень удачно расположена улица Шалом Алейхем, недалеко от Бограшова. Центральное расположение искали, недалеко от пляжа, магазинов и кафе. Старые 3 комнаты превратились в 2 комнаты, с очень большой гостиной чердак духа. Щедрые объемы и распределение жидкости, идеально подход…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Ideal comme investissement ou residence principale
Жилой квартал Ideal comme investissement ou residence principale
Жилой квартал Ideal comme investissement ou residence principale
Жилой квартал Ideal comme investissement ou residence principale
Жилой квартал Ideal comme investissement ou residence principale
Жилой квартал Ideal comme investissement ou residence principale
Жилой квартал Ideal comme investissement ou residence principale
Нагария, Израиль
от
$312,873
3-комнатная квартира в центре города в очень ухоженном здании, на 3-м и последнем этаже, предлагая тихую и приятную среду обитания. Идеально подходит для инвестиций или основной резиденции
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации