Жилой квартал Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf 2021 A deux pas du shuk hacarmel amp nahalat binyamin

Захватывающий пентхаус в новом здании (2021) - Рядом с Шук Хакармель и Нахалат Биньямин Расположенный на улице Грузенберг, всего в нескольких шагах от рынка, пляжа и самых ярких мест в Тель-Авиве, этот редкий пентхаус предлагает идеальное сочетание роскоши, комфорта и привилегированного местоположения. Детали собственности: 3 комнаты (2 спальни, включая безопасную комнату Mamad + гостиную) 2 ванные комнаты 4 этаж с лифтом 92,2 м2 внутри 28,2 м2 солнечной террасы 83,3 м2 частной крыши 2 частных парковочных места (роботизированная система) Пространство на крыше: Частный джакузи Открытая кухня и BBQ район Идеальное открытое пространство для получения, отдыха и наслаждения видом на город. Цена: 10 500 000 Для эксклюзивного посещения и получения более подробной информации свяжитесь с Premium Real Estate.