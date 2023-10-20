Жилой квартал Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf 2021 A deux pas du shuk hacarmel amp nahalat binyamin

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Захватывающий пентхаус в новом здании (2021) - Рядом с Шук Хакармель и Нахалат Биньямин
Расположенный на улице Грузенберг, всего в нескольких шагах от рынка, пляжа и самых ярких мест в Тель-Авиве, этот редкий пентхаус предлагает идеальное сочетание роскоши, комфорта и привилегированного местоположения.
Детали собственности:
3 комнаты (2 спальни, включая безопасную комнату Mamad + гостиную)
2 ванные комнаты
4 этаж с лифтом
92,2 м2 внутри
28,2 м2 солнечной террасы
83,3 м2 частной крыши
2 частных парковочных места (роботизированная система)
Пространство на крыше:
Частный джакузи
Открытая кухня и BBQ район
Идеальное открытое пространство для получения, отдыха и наслаждения видом на город.
Цена: 10 500 000
Для эксклюзивного посещения и получения более подробной информации свяжитесь с Premium Real Estate.
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно