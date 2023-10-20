  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  Жилой квартал Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf 2021 A deux pas du shuk hacarmel amp nahalat binyamin

Жилой квартал Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf 2021 A deux pas du shuk hacarmel amp nahalat binyamin

Тель-Авив, Израиль
от
$3,29 млн
;
3
ID: 33550
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Захватывающий пентхаус в новом здании (2021) - Рядом с Шук Хакармель и Нахалат Биньямин Расположенный на улице Грузенберг, всего в нескольких шагах от рынка, пляжа и самых ярких мест в Тель-Авиве, этот редкий пентхаус предлагает идеальное сочетание роскоши, комфорта и привилегированного местоположения. Детали собственности: 3 комнаты (2 спальни, включая безопасную комнату Mamad + гостиную) 2 ванные комнаты 4 этаж с лифтом 92,2 м2 внутри 28,2 м2 солнечной террасы 83,3 м2 частной крыши 2 частных парковочных места (роботизированная система) Пространство на крыше: Частный джакузи Открытая кухня и BBQ район Идеальное открытое пространство для получения, отдыха и наслаждения видом на город. Цена: 10 500 000 Для эксклюзивного посещения и получения более подробной информации свяжитесь с Premium Real Estate.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Жилой квартал Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf 2021 A deux pas du shuk hacarmel amp nahalat binyamin
Тель-Авив, Израиль
от
$3,29 млн
