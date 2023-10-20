  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ашдод
  Жилой квартал A vendre appartement 4 pieces en rez de jardin a ashdod

Жилой квартал A vendre appartement 4 pieces en rez de jardin a ashdod

Ашдод, Израиль
от
$1,10 млн
;
7
ID: 33515
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашдод

О комплексе

Продается - 4-комнатная квартира на первом этаже в Ашдоде Расположенная в тихой и ухоженной резиденции, недалеко от парков, школ, синагог и магазинов, эта 4-комнатная квартира была полностью отремонтирована со вкусом и качественными материалами. Он предлагает жилую площадь 138 м2, дополненную красивым частным садом площадью 102 м2 с перголой, идеально подходящим для отдыха с семьей. Редкая и востребованная недвижимость, идеально подходящая для семьи, желающей сочетать комфорт, пространство и качество жизни. Для получения дополнительной информации или для организации визита, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Местонахождение на карте

Ашдод, Израиль
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
