  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Рамат-Ган
  4. Жилой квартал Ramat gan residentiel villa renovee

Жилой квартал Ramat gan residentiel villa renovee

Рамат-Ган, Израиль
от
$2,98 млн
;
5
Оставить заявку
ID: 33410
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Рамат-Ган

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Рамат ган. Район проживания. Дом отремонтирован с 7 комнатами, с отделкой Mamad ET, разделенной 2 комнатами. (можно арендовать отдельно).

Местонахождение на карте

Рамат-Ган, Израиль
Образование
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Immense salon
Иерусалим, Израиль
от
$1,79 млн
Жилой квартал Penthouse de prestige vue panoramique jerusalem 5 pieces neuf
Иерусалим, Израиль
от
$2,04 млн
Жилой квартал A vendre bien dexception unique sur le marche
Тель-Авив, Израиль
от
$15,68 млн
Жилой квартал Duplex rare spacieux et lumineux en plein centre ville de hadera avec une terrasse souccah potentiel exceptionnel
Хадера, Израиль
от
$623,865
Жилой квартал Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf 2021 A deux pas du shuk hacarmel amp nahalat binyamin
Тель-Авив, Израиль
от
$3,29 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Ramat gan residentiel villa renovee
Рамат-Ган, Израиль
от
$2,98 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Spacieux
Жилой квартал Spacieux
Жилой квартал Spacieux
Жилой квартал Spacieux
Жилой квартал Spacieux
Показать все Жилой квартал Spacieux
Жилой квартал Spacieux
Иерусалим, Израиль
от
$2,88 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici
Жилой квартал Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici
Жилой квартал Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici
Жилой квартал Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici
Жилой квартал Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici
Показать все Жилой квартал Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici
Жилой квартал Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici
Хадера, Израиль
от
$1,44 млн
БЖ Новая эксклюзивность, в категории «СОБРАНИЕ» Французское отделение RE/MAX Hadera ✨Мечтаете о новом, высококлассном, неработающем доме, идеально подходящем для вашей семьи? БХ, вот она! ✨ Дом с 6 комнатами (165 м2), ✨ Дом как новый – всего 3 года! ✨ Расположен в очень популярном и зеленом…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Penthouse de reve avec piscine privee et vue mer exclusivite a bavli
Жилой квартал Penthouse de reve avec piscine privee et vue mer exclusivite a bavli
Жилой квартал Penthouse de reve avec piscine privee et vue mer exclusivite a bavli
Жилой квартал Penthouse de reve avec piscine privee et vue mer exclusivite a bavli
Тель-Авив, Израиль
от
$3,76 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации