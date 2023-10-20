  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ашкелон
  4. Жилой квартал Face au lac

Жилой квартал Face au lac

Ашкелон, Израиль
от
$611,325
;
10
Оставить заявку
ID: 33808
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашкелон

Местонахождение на карте

Ашкелон, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Rez de jardin spacieux
Ашкелон, Израиль
от
$595,650
Жилой квартал Duplex 5 pieces a ein sara nahariya
Нагария, Израиль
от
$564,300
Жилой квартал Au centre avec terrasse bonne affaire
Тель-Авив, Израиль
от
$940,500
Жилой квартал Appartement de prestige dans le complexe haut de gamme prestige ramat aviv hahadasha
Тель-Авив, Израиль
от
$5,33 млн
Жилой квартал Superbe 2 pieces remis a neuf ideal pour jeune couple
Иерусалим, Израиль
от
$1,411
Вы просматриваете
Жилой квартал Face au lac
Ашкелон, Израиль
от
$611,325
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Rare appartement 2 pieces neuf a ashdod
Жилой квартал Rare appartement 2 pieces neuf a ashdod
Жилой квартал Rare appartement 2 pieces neuf a ashdod
Жилой квартал Rare appartement 2 pieces neuf a ashdod
Жилой квартал Rare appartement 2 pieces neuf a ashdod
Показать все Жилой квартал Rare appartement 2 pieces neuf a ashdod
Жилой квартал Rare appartement 2 pieces neuf a ashdod
Ашдод, Израиль
от
$623,865
Редкая жемчужина: новая 2-комнатная квартира в Ашдоде «Каланиот» в срочном порядке с кондиционером, парковкой, подвалом
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Projet de qualite
Жилой квартал Projet de qualite
Жилой квартал Projet de qualite
Жилой квартал Projet de qualite
Жилой квартал Projet de qualite
Показать все Жилой квартал Projet de qualite
Жилой квартал Projet de qualite
Ашкелон, Израиль
от
$627,000
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A saisir un superbe appartement de 4 pieces au dessus du beth habad francophone
Жилой квартал A saisir un superbe appartement de 4 pieces au dessus du beth habad francophone
Жилой квартал A saisir un superbe appartement de 4 pieces au dessus du beth habad francophone
Жилой квартал A saisir un superbe appartement de 4 pieces au dessus du beth habad francophone
Жилой квартал A saisir un superbe appartement de 4 pieces au dessus du beth habad francophone
Показать все Жилой квартал A saisir un superbe appartement de 4 pieces au dessus du beth habad francophone
Жилой квартал A saisir un superbe appartement de 4 pieces au dessus du beth habad francophone
Хадера, Израиль
от
$658,350
БЖ Re/MAX Hadera в исполнении Ra Характеристики: - 4-комнатная квартира (3 спальни) площадью 107 м2, - На 4 этаже с лифтом Шаббат, - красивое жилое пространство с видом на солнечную террасу площадью около 12 м2, Красивая современная и дизайнерская кухня с большим количеством хранилищ, откры…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации