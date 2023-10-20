  1. Realting.com
  Жилой квартал A vendre appartement 4 pieces a ashdod rue yakinton calaniot

Жилой квартал A vendre appartement 4 pieces a ashdod rue yakinton calaniot

Ашдод, Израиль
от
$705,375
;
9
ID: 33673
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашдод

О комплексе

Français Français
Продается - 4-комнатная квартира в Ашдоде, улица Якинтон (Каланиот) Превосходная квартира площадью 122 м2 брутто (93 м2 нетто) с балконом 8,5 м2, расположенная на 6-м этаже недавнего и востребованного жилья (3 года). Западная ориентация, предлагающая красивую яркость во второй половине дня Современный дом с 3 лифтами, в том числе один из Шаббата Полностью кондиционированная квартира Парковочное пространство включено Идеально расположен рядом с магазинами, школами, общественным транспортом и синагогой. Исключительная цена: 2 250 000 вместо 2 400 000. Это реальная возможность, идеально подходящая для инвестиций или для ежедневного проживания.

Местонахождение на карте

Ашдод, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Жилой квартал A vendre appartement 4 pieces a ashdod rue yakinton calaniot
Ашдод, Израиль
от
$705,375
