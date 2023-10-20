  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Раанана
  4. Жилой квартал Au coeur de la ville vue sur parc tres grand salon

Жилой квартал Au coeur de la ville vue sur parc tres grand salon

Раанана, Израиль
от
$1,75 млн
;
3
Оставить заявку
ID: 33406
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    Petah Tikva Subdistrict
  • Город
    Раанана

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
В центре города Раанана. Дуплексная квартира на третьем этаже. Огромная гостиная. Атипичная квартира с большим шармом. Вид на парк. Улица очень много спрашивает. Парковка.

Местонахождение на карте

Раанана, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Vous voulez vivre en israel et aller a pied a la mer vivez a 200 metres du bord de mer a hadera
Хадера, Израиль
от
$843,315
Жилой квартал Appartement a vendre centre bat yam rue jabotinsky zone recherchee
Бат-Ям, Израиль
от
$752,400
Жилой квартал Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Раанана, Израиль
от
$1,75 млн
Жилой квартал A vendre appartement comme neuf 3 pieces renove apres tama shlomo hamelekh tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,56 млн
Жилой квартал Espaces de bureaux guivat shaoul
Иерусалим, Израиль
от
$707,256
Вы просматриваете
Жилой квартал Au coeur de la ville vue sur parc tres grand salon
Раанана, Израиль
от
$1,75 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Appartement a renover avec tres grand potentiel
Жилой квартал Appartement a renover avec tres grand potentiel
Жилой квартал Appartement a renover avec tres grand potentiel
Тель-Авив, Израиль
от
$1,57 млн
Улица Дройанова, очень тихая маленькая улица недалеко от улицы Бограшова и моря Угловое здание Квартира 104м2 в кадастре Много закрытых балконов, так что вы можете легко сказать 115 м2 Полностью ясный вид Очень яркий Все руководство Очень тихо Рядом с пляжем 2-й этаж Нет лифта, Миклат. Возм…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Vue mer imprenable immeuble avec facilities jaccuzi sauna piscine a 2 pas de la mer
Жилой квартал Vue mer imprenable immeuble avec facilities jaccuzi sauna piscine a 2 pas de la mer
Жилой квартал Vue mer imprenable immeuble avec facilities jaccuzi sauna piscine a 2 pas de la mer
Жилой квартал Vue mer imprenable immeuble avec facilities jaccuzi sauna piscine a 2 pas de la mer
Жилой квартал Vue mer imprenable immeuble avec facilities jaccuzi sauna piscine a 2 pas de la mer
Показать все Жилой квартал Vue mer imprenable immeuble avec facilities jaccuzi sauna piscine a 2 pas de la mer
Жилой квартал Vue mer imprenable immeuble avec facilities jaccuzi sauna piscine a 2 pas de la mer
Ашкелон, Израиль
от
$344,850
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Sde dov residences de luxe en front de mer a tel aviv une opportunite unique
Жилой квартал Sde dov residences de luxe en front de mer a tel aviv une opportunite unique
Жилой квартал Sde dov residences de luxe en front de mer a tel aviv une opportunite unique
Жилой квартал Sde dov residences de luxe en front de mer a tel aviv une opportunite unique
Жилой квартал Sde dov residences de luxe en front de mer a tel aviv une opportunite unique
Жилой квартал Sde dov residences de luxe en front de mer a tel aviv une opportunite unique
Тель-Авив, Израиль
от
$768,075
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации