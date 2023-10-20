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Жилой квартал A ne pas manquer agreable au centre bel appartement bonnes orientations clair dans un bel immeuble dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing hauts plafonds investi neuf quartier religieux

Раанана, Израиль
от
$1,37 млн
04.03.2025
$1,37 млн
16.02.2025
$1,38 млн
31.12.2024
$1,36 млн
;
4
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ID: 23944
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Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    Petah Tikva Subdistrict
  • Город
    Раанана

О комплексе

Перевод
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Исключительный... Красивая квартира из 5 номеров расположена в центре города Раанана. Очень большая гостиная. Красивые спальни (около 15 м2) каждая. 2 ванные комнаты. Одеваться. терраса 15 м2 с западной стороны вид на дегаже. Подвал и парковка. Шаббатский аск, терраса soccah 16 м2

Местонахождение на карте

Раанана, Израиль

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Жилой квартал A ne pas manquer agreable au centre bel appartement bonnes orientations clair dans un bel immeuble dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing hauts plafonds investi neuf quartier religieux
Раанана, Израиль
от
$1,37 млн
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