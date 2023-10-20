Жилой квартал Avec terrasse dans un bel immeuble etage haut avec vue grand agreable clair

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На улице Бограшова, недалеко от центра Дизенгофа, в отремонтированном здании, 4-комнатный дуплексный пентхаус площадью 100 м2 с 2 ванными комнатами и террасой площадью 70 м2
Пол 4: 3 спальни, включая мастера, 2 ванные комнаты
5-й этаж: гостиная + кухня с огромной террасой 70 м2 с видом SPLEN…
Улица Герцля в центре Флорентийского района, 3-комнатная квартира площадью 80 м2 с балконом на 1-м этаже с лифтом, очень хорошая высота под потолками около 3 м, превосходный потенциал, рядом со всеми кафе и ресторанами.
BEL INVESTMENT БУДЕТ ПОЛУЧЕН
В аренду предлагается 64 квартиры:
Студии
Квартиры 2 комнаты
Квартиры 3 комнаты
Коллективное убежище (Мамад)
Апартаменты меблированы и оборудованы, чтобы обеспечить максимальный комфорт.
Планируется:
Полностью оборудованный спортзал
Общие рабочие пространства
Возможность парковки