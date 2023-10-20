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Жилой квартал Avec terrasse dans un bel immeuble etage haut avec vue grand agreable clair

Ашкелон, Израиль
от
$528,092
02.04.2025
$528,092
24.02.2025
$529,596
04.02.2025
$520,948
24.12.2024
$522,828
;
5
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ID: 23484
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашкелон

О комплексе

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Фридар 4 комнаты рядом с магазинами с видом на море

Местонахождение на карте

Ашкелон, Израиль

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Жилой квартал Avec terrasse dans un bel immeuble etage haut avec vue grand agreable clair
Ашкелон, Израиль
от
$528,092
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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