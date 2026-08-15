Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Бали
  4. Жилая
  5. Дом

Дома на Бали, Индонезия

;
Южная Кута
259
Убуд
137
Чангу
79
Убуд
68
Показать больше
976 объектов найдено
Вилла в Малые Зондские острова, Индонезия
TOP TOP
Вилла
Малые Зондские острова, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Расположенный среди пышных джунглей Пенестанана, Re Villas Ubud 2 - это бутик-коллекция роск…
$159,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Вилла 5 комнат в Унгасан, Индонезия
TOP TOP
Вилла 5 комнат
Унгасан, Индонезия
Число комнат 5
Количество спален 5
Площадь 380 м²
Просторная вилла с 5 спальнями в районе Баланган, Джимбаран!Готовая вилла с 5 спальнями в ра…
$292,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла в Убуд, Индонезия
TOP TOP
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Откройте для себя вершину острова, живущего с этой изысканной двухуровневой роскошной резиде…
$508,248
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
International Property AlertsInternational Property Alerts
Вилла 3 комнаты в Kerobokan Kelod, Индонезия
TOP TOP
Вилла 3 комнаты
Kerobokan Kelod, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Элегантный двухэтажный таунхаус в пышном зеленом районе Умалас — тихом и уединенном месте не…
$259,000
НДС
Оставить заявку
Вилла 2 комнаты в Южная Кута, Индонезия
UP UP
Вилла 2 комнаты
Южная Кута, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Количество этажей 1
Готовые виллы в районе Pandawa!Oasis Villas Pandawa от PRO BALI REAL ESTATE — функционирующи…
$265,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла 2 комнаты в Унгасан, Индонезия
UP UP
Вилла 2 комнаты
Унгасан, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 151 м²
Вилла с системой умного дома на Буките — готовый объект рядом с пляжем Меласти!Готовая вилла…
$330,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
LDV InvestLDV Invest
Вилла 2 комнаты в Penestanan, Индонезия
UP UP
Вилла 2 комнаты
Penestanan, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 96 м²
Готовая вилла с 2 спальнями в Убуде!Вилла COMO от застройщика Dream House — готовая вилла в …
$233,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла 3 комнаты в Penestanan, Индонезия
UP UP
Вилла 3 комнаты
Penestanan, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 202 м²
Просторная вилла с 3 спальнями в Убуде!Вилла Casa Mira от застройщика Dream House — готовая …
$424,500
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Таунхаус 2 комнаты в Tibubeneng, Индонезия
UP UP
Таунхаус 2 комнаты
Tibubeneng, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
Премиальный таунхаус в районе Берава, Чангу!Oasis III — готовый премиальный таунхаус в район…
$329,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла 3 комнаты в Унгасан, Индонезия
UP UP
Вилла 3 комнаты
Унгасан, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 102 м²
Количество этажей 2
Премиальные виллы в 2 минутах от Melasti Beach!Melasti Dream Residence — закрытый комплекс п…
$200,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла 3 комнаты в Малые Зондские острова, Индонезия
UP UP
Вилла 3 комнаты
Малые Зондские острова, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Уютная вилла рядом с пляжем Lovina!Современная одноэтажная вилла в районе Lovina, Булеленг —…
$165,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла 2 комнаты в Pererenan, Индонезия
UP UP
Вилла 2 комнаты
Pererenan, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 111 м²
Готовая вилла для жизни и арендного бизнеса в одной из лучших локаций БалиСовременная вилла …
$249,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла 2 комнаты в Малые Зондские острова, Индонезия
UP UP
Вилла 2 комнаты
Малые Зондские острова, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Современная минималистичная Freehold вилла в районе Ungasan!Готовая двухэтажная вилла в райо…
$196,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла 3 комнаты в Малые Зондские острова, Индонезия
UP UP
Вилла 3 комнаты
Малые Зондские острова, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Современная Freehold вилла с 3 спальнями в районе Ungasan!Новая вилла в районе Ungasan — сов…
$184,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла 1 комната в Penestanan, Индонезия
UP UP
Вилла 1 комната
Penestanan, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 100 м²
Готовая вилла с 1 спальней в живописном районе Убуда!Вилла Orion от застройщика Dream House …
$237,350
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла в Мэнви, Индонезия
Вилла
Мэнви, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Опыт роскошного оздоровительного проживания с этим 72 м2 River Suite с частным бассейном в S…
$328,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Вилла в Мэнви, Индонезия
Вилла
Мэнви, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Опыт роскошного оздоровительного проживания с этим 72 м2 River Suite с частным бассейном в S…
$328,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Вилла в Печату, Индонезия
Вилла
Печату, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Вилла Lombok luxury freehold в отличие от всего остального в Юго-Восточной Азии. В этом бути…
$69,000
Оставить заявку
Вилла в Мэнви, Индонезия
Вилла
Мэнви, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Откройте для себя современную роскошь и оздоровительный образ жизни с этим люксовым люксом п…
$225,020
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Вилла в Мэнви, Индонезия
Вилла
Мэнви, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Испытайте редкую возможность приобрести готовый Deluxe Suite площадью 69 м2 с джакузи в Swis…
$245,020
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Вилла 3 комнаты в Kerobokan, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Kerobokan, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
Готовая вилла с 3 спальнями для жизни и арендного бизнеса на Бали!Современная вилла в Kerobo…
$300,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла в Мэнви, Индонезия
Вилла
Мэнви, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Опыт повышенной роскоши и оздоровительного проживания с этим 57 м2 Sky Suite с джакузи в Swi…
$220,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Вилла в Мэнви, Индонезия
Вилла
Мэнви, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Опыт роскошного оздоровительного проживания с этим 110 м2 River Suite с частным бассейном в …
$358,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Вилла 3 комнаты в Малые Зондские острова, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Малые Зондские острова, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
Готовая вилла площадью 112 м.кв. с личным бассейном в престижном районе острова Бали. Выс…
$165,000
Оставить заявку
Вилла в Печату, Индонезия
Вилла
Печату, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Роскошный бутик вилл Lombok в одном из самых захватывающих развивающихся направлений Юго-Вос…
$129,000
Оставить заявку
Вилла в Печату, Индонезия
Вилла
Печату, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
С 119 990 долларов США эта вилла предлагает 13-17% прогнозируемой годовой рентабельности инв…
$119,990
Оставить заявку
Вилла в Мэнви, Индонезия
Вилла
Мэнви, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Испытайте редкую возможность приобрести готовый Deluxe Suite площадью 69 м2 с джакузи в Swis…
$245,080
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Вилла в Мэнви, Индонезия
Вилла
Мэнви, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Опыт изысканного оздоровительного проживания с этим роскошным люксом площадью 57 м2 с джакуз…
$220,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Вилла в Мэнви, Индонезия
Вилла
Мэнви, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Испытайте роскошное оздоровительное проживание с этим люксовым люксом площадью 62 м2 с джаку…
$225,020
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Дом в Унгасан, Индонезия
Дом
Унгасан, Индонезия
$129,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch

Типы недвижимости на Бали

виллы
таунхаусы

Параметры недвижимости на Бали, Индонезия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти