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Виллы с видом на горы в Zakynthos Municipality, Греция

Zakynthos Municipal Unit
3
Laganas Municipal Unit
3
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2 объекта найдено
Вилла 5 комнат в Zakynthos Municipality, Греция
Вилла 5 комнат
Zakynthos Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м на острове Закинф. Первый этаж состоит из одной …
$1,57 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла 12 комнат в Циливи, Греция
Вилла 12 комнат
Циливи, Греция
Число комнат 12
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 550 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 550 кв.м на острове Закинф. Первый этаж состоит из 2 спал…
$3,34 млн
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Zakynthos Municipality, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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