Дома с видом на горы в Zagori Municipality, Греция

виллы
3
таунхаусы
6
8 объектов найдено
Коттедж 1 комната в Ano Pedina, Греция
Коттедж 1 комната
Ano Pedina, Греция
Число комнат 1
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Продается замечательный отель в очаровательном районе Ано Педина в муниципалитете Загори. …
$550,107
Вилла 5 комнат в Leptokaria, Греция
Вилла 5 комнат
Leptokaria, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 240 кв.м в Эпире. Первый этаж состоит из одной спальной к…
$409,654
Дуплекс 6 комнат в Karies, Греция
Дуплекс 6 комнат
Karies, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
Количество этажей 2
В пышном зеленом и тихом районе Карьеса Экалиса (Metamorfosi Ioannina) на продажу выставлен …
$128,179
Таунхаус 1 комната в Ano Pedina, Греция
Таунхаус 1 комната
Ano Pedina, Греция
Число комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Продается замечательный отель в очаровательном районе Ано Педина в муниципалитете Загори. …
$234,088
Таунхаус 1 комната в Ano Pedina, Греция
Таунхаус 1 комната
Ano Pedina, Греция
Число комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 130 кв.м в Эпире. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон от…
$479,881
Дуплекс 4 комнаты в Tsepelovo, Греция
Дуплекс 4 комнаты
Tsepelovo, Греция
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 215 м²
Количество этажей 2
Каменный двухэтажный дом на продажуМы предлагаем на продажу традиционный и красивый каменный…
$215,573
Дом 6 комнат в Kipoi, Греция
Дом 6 комнат
Kipoi, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 207 м²
Количество этажей 2
Отдельный дом Продается этаж: Первый этаж, 1-й (2 Уровня), в Тимфи - Кипои. Отдельный дом со…
$139,831
Таунхаус 1 комната в Ano Pedina, Греция
Таунхаус 1 комната
Ano Pedina, Греция
Число комнат 1
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
Продается замечательный отель в очаровательном районе Ано Педина в муниципалитете Загори. …
$245,793
