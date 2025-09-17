Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Zagori Municipality
  4. Жилая
  5. Дуплекс
  6. Сад

Дуплексы с садом в Zagori Municipality, Греция

1 объект найдено
Дуплекс 4 комнаты в Tsepelovo, Греция
Дуплекс 4 комнаты
Tsepelovo, Греция
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 215 м²
Количество этажей 2
Каменный двухэтажный дом на продажуМы предлагаем на продажу традиционный и красивый каменный…
$215,573
