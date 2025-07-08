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Коттеджи в Zagori Municipality, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 1 комната в Ano Pedina, Греция
Коттедж 1 комната
Ano Pedina, Греция
Число комнат 1
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Продается замечательный отель в очаровательном районе Ано Педина в муниципалитете Загори. От…
$541,508
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Zagori Municipality, Греция

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