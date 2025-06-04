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Виллы с бассейном в Vouliagmeni Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Вилла 7 комнат в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Вилла 7 комнат
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 600 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из 2 спальных к…
$7,83 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Vouliagmeni Municipal Unit, Греция

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