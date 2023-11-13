Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. Vouliagmeni Municipal Unit
  5. Виллы

Виллы в Vouliagmeni Municipal Unit, Греция

Вилла В архив
Очистить
2 объекта найдено
Вилла 6 спален с бассейном, с видом на город в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Вилла 6 спален с бассейном, с видом на город
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 600 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из 2 спальных к…
€7,50 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 630 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 630 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной ванной…
€2,75 млн

Параметры недвижимости в Vouliagmeni Municipal Unit, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти