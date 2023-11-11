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Таунхаусы в Волос, Греция

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2 объекта найдено
Таунхаус 5 спален с furnishings в Волос, Греция
Таунхаус 5 спален с furnishings
Волос, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 289 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 289 кв.м в Волосе-Пилио. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первы…
€320,000
Таунхаус 10 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Неа-Анхиалос, Греция
Таунхаус 10 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Неа-Анхиалос, Греция
Комнаты 14
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 430 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 430 кв.м в Волосе-Пилио. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первы…
€240,000

Параметры недвижимости в Волос, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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