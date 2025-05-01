Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Волос
  4. Жилая
  5. Студия

Квартиры-студии в Волосе, Греция

Студия Удалить
Очистить
1 объект найдено
Студия 1 спальня в Мелиссатика, Греция
Студия 1 спальня
Мелиссатика, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
For Sale -- Residential Studio  -- Athens North: Nea Ionia - Kalogreza 38 Sq.m., 1 Bedrooms,…
$118,875
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Волосе, Греция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти