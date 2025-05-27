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Виллы в Visaltia Municipality, Греция

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2 объекта найдено
Вилла в Мавроталаса, Греция
Вилла
Мавроталаса, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 400 м²
Этаж 1/3
Падение цен! Продается вилла в районе Мавросаласа, недалеко от Серреса, города Амфиполи и ку…
$364,701
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Вилла 6 комнат в Мавроталаса, Греция
Вилла 6 комнат
Мавроталаса, Греция
Число комнат 6
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
Падение цен! Продается вилла в районе Мавросаласа, недалеко от Серреса, города Амфиполи и ку…
$357,616
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
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Параметры недвижимости в Visaltia Municipality, Греция

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